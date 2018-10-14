دبي - بواسطة محمد فارس أنذرت المديرية العامة للمخدرات في السعودية، الإعلامي وليد الفراج، مؤكدة أنه سيجري التحقيق معه بعد تغريدة له وصف فيها اللاعب الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة "ميسي" بـ"المخدرات".

وأوضحت المديرية في تغريدات لها على "تويتر"، أن "المخدرات" آفة، وأضرارها على الفرد، و الأسرة و المجتمع كونها من الانحرافات الاجتماعية المدمرة للشعوب.

وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، العقيد عبدالعزيز بن محمد كدسه، أنه سيجري اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات، وأن ما تحدث به الفراج حول تشبيه لاعب مشهور بالمخدرات من أن الجميع يحبها عار عن الصحة، نظرا لثبوت ضررها".

من جهته، غرد الإعلامي السعودي وليد الفراج على "تويتر"، معتذرا عن ما بدر عنه، وقال: "حصل ‏خطأ في اختيار مفردة نتيجة عدم تذكر كلمة "إدمان" بالإنجليزية.. الأمر لا يستحق التعامل مع زلة لسان واضح أنها عفوية". © Faisal Nasser العاصمة السعودية الرياض - أرشيف إعلامي سعودي يثير جدلا بتشبيهه ميسي بـ "المخدرات"!

وكرر الفراج اعتذاره لكل من أزعجته الكلمة، وعن استخدام مفردة بشكل غير مناسب، معربا عن شكره لرجال مكافحة المخدرات في المملكة على انتباههم ويقظتهم.

المصدر: وكالات