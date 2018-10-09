الكرملين يوجه دعوة لزعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الروسي فلادمير بوتين

أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الإثنين، أن بلاده وجهت الدعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لزيارة موسكو. وأشار بيسكوف في تصريحات للصحفيين أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد الزيارة. وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الإثنين أيضا إن كيم من المتوقع أن يزور روسيا قريبا.

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