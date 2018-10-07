دبي - بواسطة محمد فارس © "جوجل" تنتقد طريقة معالجة شركة أبل للثغرات الأمنية "جوجل" تنتقد طريقة معالجة شركة أبل للثغرات الأمنية

كتب - عاصم الأنصاري:

انتقد فريق أمني تابع لشركة جوجل، طريقة معالجة شركة أبل للثغرات الأمنية التي يجري اكتشافها، مشيرًا إلى أن الأمر يعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة.

وكانت "جوجل" قد أنشأت فريقًا يسمى " Project Zero "، من أجل تحسين استخدام الإنترنت وجعله أكثر أمانًا، وهذا يتطلب فحصا دوريًا لمنتجات الشركة وغيرها.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، نشر الباحث في المشروع، إيفان فراتريك، تدوينة، قال فيها، إن "أبل" تصلح الثغرات الأمنية في نظامي التشغيل التابعين لها "IOS"و"MacOS"، دون إبلاغ المستخدمين، وأضاف أن هذا الأمر حدث خلال تحديث "أبل" لنظام "آي أو إس"، ومتصفح "سفاري 12" في سبتمبر الماضي.

ولفت إلى أن أداء متصفح "سفاري" التابع لشركة أبل تميز بالضعف، وذلك بعد أن وجد فيه ثغرات يمكن استغلالها ضد المستخدمين.

واستعان الفريق بأداة متاحة للعامة للعثور على أخطاء قابلة للاستغلال في متصفح "سفاري" التابع لـ"أبل"، ليجد 9 عيوب بعد أن وجد 17 مثلها العام الماضي.

وأوضح فراتريك أن خطورة سلوك "أبل" يكمن في عدم إبلاغ الناس بوجود هذه الثغرات وأهمية تحديث نظام التشغيل، ويتجاهلون، بالتالي إجراء التحديث الأمني ويقعون فريسة الثغرات.