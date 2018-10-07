دبي - بواسطة محمد فارس © شركة مايكروسوفت توقف تحديث "ويندوز 10" شركة مايكروسوفت توقف تحديث "ويندوز 10"

كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت مايكروسوفت الأسبوع الماضي، تحديث شهر أكتوبر لنظام تشغيل "ويندوز 10"، لكن على ما يبدو أن هذا التحديث أضرّ بالمستخدمين ولم ينفعهم فقط.

ووفق ما ذكر موقع عالم التقنية، وحسب بعض التعليقات على منتديات الشركة وموقع "Reddit"، فإن المستخدمين تحدثوا عن حذف التحديث لبعض الملفات عن أجهزتهم، الأمر الذي وصل إلى حذف مجلدات كاملة للبعض من صورة وملفات عادية وغيرها.

وهذه المشكلة لم تقتصر على نسخة محددة من النظام، حيث شملت نسخة برو والنسخة المنزلية، وهو ما جعل "مايكروسوفت" تعلن عن إيقاف إطلاق التحديث للمستخدمين في الوقت الحالي حتى حل المشكلة، كما نوهت الشركة بضرورة التواصل مع الدعم مباشرة في حال تعرض أي مستخدم لحذف ملفاته.