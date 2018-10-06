شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تستغني عن المباني المستأجرة بواقع 178 مبنى والان مع التفاصيل

نجحت وزارة التعليم في الإستغناء عن المباني المستأجرة بواقع 178 مبنى على أن يتم الاستغناء عن 71 مبنى آخر في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي .

كما أعلنت الوزارة عن استلام 662 مشروعاً تعليمياً خلال عامي 2016 و2017، متوقعة استلام 1059 خلال الأعوام القادمة حتى عام 2020م وفقاً لتثرير وكالة المباني .

من جانبه صرح وكيل الوزارة للمباني المهندس عبدالرحمن الشايع أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاستثمار في المباني التعليمية، والتخلص من المباني المستأجرة المباني أن إجمالي المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً 990 مشروعاً في إطار خطة الوزارة لحصول كل طالب على حقه في التعليم داخل مبان تعليمية جذابة .