«بيت العود» يحتفل بتخريج أول إماراتي في «الأصوات والأبحاث»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



احتفل «بيت العود» التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، مساء أمس الأول في منارة السعديات، بتخريج أول طالب إماراتي في قسم الأصوات والأبحاث، هو الفنان طارق المنهالي الذي انضم إلى «بيت العود» في عام 2013.

قدّم المنهالي، وهو من العين ويقيم في أبوظبي خلال الحفل بحضور لجنة التحكيم وعدد كبير من الجمهور والمهتمين بالفن، مشروع تخرّجه والذي حمل عنوان «رحلة أنغام الخليج» الذي أعده بعد دراسة الغناء وعلم الموسيقى تحت إشراف الدكتور فتح الله أحمد. وعقب العرض، شدا المنهالي بمختارات من الأغاني الخليجية.

بدأ المنهالي العزف في سن الثانية عشرة، وتأثرت رحلته الموسيقية بالفنان عبادي الجوهر والموسيقار وعازف العود الدكتور نصير شمة. وحظي هذا الفنان الإماراتي الشاب بإعجاب أبرز الشعراء والمؤلفين في العالم العربي الذين منحوه كلماتهم حتى أثناء دراسته في «بيت العود». وغنّى المنهالي من كلمات الأمير بندر بن عبد المحسن والشاعر الإماراتي الدكتور مانع سعيد العتيبة.

تضمّن برنامج الحفل أغاني «غزيل فله» من كلمات عتيق الظاهري وألحان جابر جاسم، و«سيدي يا سيدي ساداتي» من كلمات أحمد علي وألحان جابر جاسم، و«مرحبا باللي حضر» من كلمات محمد السبيعي وألحان طارق المنهالي، و«الراقي» من كلمات الدكتور مانع سعيد العتيبة وألحان طارق المنهالي، و«مرني» من كلمات إبراهيم خفاجي وألحان محمد عبده، و«ليلى مثل ليلك» من كلمات الأمير بندر بن عبد المحسن وألحان طارق المنهالي.

كما غنّى المنهالي أيضاً «قالوا ترى» من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان عبادي الجوهر، و«بنت النور» من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وألحان ناصر صالح، و«إمارات الوفاء» من كلمات خالد المزاد وألحان طلال باقر.

وطالبت لجنة التحكيم قبل إجازة البحث من المنهالي الاهتمام بكتابة التوصيات في خواتيم البحث حتى يستفيد منها الآخرون، مؤكدين أن ذلك يعتبر رافداً أساسياً للطلبة الدارسين في المجال ودعماً للدولة والحفاظ على التراث العريق.