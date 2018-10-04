شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتخطى إيران وتحتل المرتبة الثانية عالمياً في ارتفاع معدلات التضخم والان مع التفاصيل

كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية بلوغ معدلات التضخم السنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي 24.52% أعلى مستوياتها في الـ 15عاماً الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "زمان" التركية، بلغ معدل التضخم السنوي أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2003.

ووفقاً لبيانات الرسمية المعلن عنها أمس الأربعاء، تجاوزت تركيا جارتها إيران في معدلات التضخم وأصبحت تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الأرجنتين، من حيث أعلى الدول النامية في معدلات التضخم.

وويعد فقدان الليرة التركية لأكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار هذا العام، وارتفاع أسعار النفط من الأسباب المهمة للزيادة القياسية في معدلات التضخم التي تجاوزت التوقعات الحكومية.

وتقول وكالة "بلومبرغ" إن بيانات التضخم تأتي لتزيد الضغط على السياسة النقدية في تركيا، خاصةً بعد قرار زيادة أسعار الفائدة في الشهر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 20 عاماً.

ومع فقدان الليرة التركية أكثر من 40 % من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، يمكن القول إن الأسوأ بالنسبة للاقتصاد التركي، لم يأت بعد.