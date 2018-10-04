بوتين: سكريبال جاسوس خائن لروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال الذي تعرض للتسميم في بريطانيا "خان الوطن" ووصفه بأنه "حقير".



وأضاف بوتين -خلال منتدى عن الطاقة في موسكو- أن "سكريبال هذا ليس سوى خائن. قبض عليه وعوقب وأمضى 5 سنوات في السجن.. أفرجنا عنه وذهب إلى بريطانيا وواصل التعامل وتقديم المشورة لأجهزة الاستخبارات".



وعُثر على سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي على مقعد في مكان عام في مدينة سالزبري الإنجليزية في مارس/آذار.. وتقول بريطانيا إنهما تعرضها للتسميم بغاز أعصاب بتدبير من ضباط مخابرات روس.