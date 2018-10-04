عاجل.. اتحاد كرة القدم السعودي يعلق على أزمة "مرتضى منصور"

علق اتحاد كرة القدم في السعودية على أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خلفية إيقافه وذلك قبل السوبر السعودي المصري بين الزمالك والهلال.

وأكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة السعودي وفقا لصحيفة الرياضية السعودية:"لا نكترث بما يقال في الاعلام عن إيقاف المستشار مرتضى ونؤكد حضوره وسنستقبله بما يليق به كقامة كبيرة، تستحق الاحتفاء والتقدير".

وأضاف المصدر، المستشار مرتضى منصور سيحضر مباراة السوبر السعودي المصري، وسيتم تكريمه في مباراة السوبر وسيصل مرحبا به في الرياض وسيتم الاحتفاء به كشخصية رياضية عربية كبيرة وبرلماني كبير في مصر".