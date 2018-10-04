تركيا.. شركة إنشاءات عملاقة تتولى مشاريع حكومية تطلب تسوية إفلاس

تقدمت شركة (نافعة) التركية للإنشاءات التي فازت بالكثير من المناقصات الحكومية، وأقامت العديد من المشاريع العامة بطلب تسوية إفلاس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سوزجو" المعارضة، حصلت شركة نافعة للإنشاءات على موافقة نظر قضية تسوية إفلاس من الدائرة الثالثة لمحكمة الأناضول التجارية في إسطنبول في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي.



وانضمت شركة الإنشاءات التي تعد أحد القطاعات القاطرة للاقتصاد التركي مؤخرا إلى الشركات المتقدمة بطلبات إلى المحاكم لإعادة جدولة التزاماتها المالية.



ومنحت المحكمة التي نظرت في طلب الشركة مهلة ثلاثة أشهر، حيث من المقرر أن تعقد في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل أول جلسة مراجعة للقضية المتعلقة بالموافقة على طلب تسوية الإفلاس.



من جانبه أفاد مدير الشركة محمد أمين يلماز أن تكاليف الإنشاء بلغت 3 أضعافها، نتيجة لارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة، مؤكدا أنه بات من المستحيل مواصلة مشاريع الإنشاء في ظل هذا الوضع بدون دعم الدولة.



ومن بين مشاريع الشركة المستمرة تصميم 1680 وحدة سكنية بمشروع توكي ألازيغ، وصيانة الخط الرئيسي للغاز الطبيعي، وتحويل الغاز الطبيعي لصالح رئاسة الوزراء. وتضم الشركة أكثر من 250 عاملا.



يأتي هذا الطلب، بعد يوم من تعيين لجنة تسوية إفلاس على شركة جيلان التي تعمل في قطاع الإنشاء منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، على خلفية طلب تسوية الإفلاس الذي تقدمت به الشركة.



وبسبب تزايد نفقات الإنشاء خلال الآونة الأخيرة أصبحت شركات المقاولات التي تعمل لصالح الحكومة في موقف صعب، حيث دفعت المشاكل المالية التي تعانيها معظم الشركات إلى طلب تسوية الإفلاس.



وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر.



وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

