ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 1407 أشخاص

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل سولاويسي بإندونيسيا إلى نحو 1407 أشخاص، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الإندونيسية، فيما أكدت الأمم المتحدة احتياجاتها الهائلة للناجين ولعمليات الإنقاذ على حد سواء.

وقال ويليام رامبانجيلاي، مدير الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث الطبيعية، إن الحصيلة ارتفعت إلى 1407 أشخاص و113 جريحا، وما زالت هناك جثث عالقة تحت الأنقاض، لا يعرف عددها، مؤكدا أن الأولوية حاليا هي العثور على ضحايا وإنقاذ الناس.

من جانبه أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة احتياج نحو 200 ألف شخص إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بعد تدمير نحو 66 ألف مسكن في الزلزال الذي وقع الجمعة وبلغت شدته 7,5 درجة وكذلك المد البحري "تسونامي" الذي نجم عنه.

وأضاف المكتب في بيان الثلاثاء: "الاحتياجات هائلة على الرغم من عمل الحكومة والمنظمات بلا توقف لتقديم المساعدة".

وقال ينس ليركا، المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء، في جنيف إن "الفرق التي تعمل في المكان تشعر بالإحباط".

وأضاف أن أجزاء واسعة مما يمكن أن تكون المنطقة الأكثر تضررا لم يتم الوصول إليها بعد، لكن الفرق تبذل جهودا شاقة وتفعل ما بوسعها.