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فيديو.. بدء فعاليات الجلسة العامة للبرلمان العربى بمقر جامعة الدول العربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 3 أكتوبر 2018 12:57 مساءً - بدأت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان العربى بمقر جامعة الدول العربية فى القاهرة، بدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعى الثانى. وكانت بدأت الاجتماعات التحضيرية للبرلمان العربى الاثنين، فى جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعى الثانى، حيث عقدت عدد من اللجان النوعية بالبرلمان العربى اجتماعاتها.

والان نبدء بالتفاصيل

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