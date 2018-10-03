إصابات بالرصاص واعتقالات بالضفة وتوغل «إسرائيلي» في غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني وبحالات اختناق بالغاز خلال مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله. فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة، وتوغلت جرافاتها العسكرية في قطاع غزة.

ووقعت الإصابات خلال مسيرة احتجاجية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بمشاركة طلبة من جامعة بيرزيت، رفضاً لقانون القومية ومخططات الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر، وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال اطلقوا وابلاً من القنابل الصوتية والغازية باتجاه المتظاهرين.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات طالت أكثر من 21 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات مع الشبان في القرى والبلدات. وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال بلدة «عنزة» جنوب مدينة جنين. وقالت إن جنود الاحتلال نصبوا حاجزاً على شارع جنين نابلس على مفرق عنزة، فيما اقتحمت عدة آليات عسكرية وسط البلدة، حيث دارت مواجهات مع الشبان.

وأشارت إلى مداهمات لقوات الاحتلال وإطلاق واسع للقنابل المسيلة للدموع أوقعت إصابات بالاختناق بين المواطنين. كما داهم جنود الاحتلال بلدة جلقموس جنوب جنين، وداهموا عدداً من المنازل لأقارب الشاب معاوية طاهر القرم وفتشوها ثم اعتقلوه. وفي الخليل، أفادت مصادر باعتقال قوّات الاحتلال للطفل ياسين عادل الزعاقيق (16عاماً) بعد اقتحام منزله، ونقله إلى جهة مجهولة.

إلى ذلك، صعّدت عصابات المستوطنين ممارساتها وعربداتها ونظمت، ولأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967 احتفالاً خاصاً وسط شارع الواد، المُمتد من باب العمود والمُفضي إلى أبواب المسجد الأقصى وحارات وأسواق البلدة القديمة، تخلله رقصات استفزازية وهتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين، ودعوات لبناء الهيكل مكان الأقصى وغيرها.

ودعت وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وتعزيز الثوابت الإسلامية والوطنية، كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى أخذ دورها في نصرة القضية الفلسطينية والقدس والأقصى، مطالبة بتحرك دولي مجتمعي عالمي وعربي من أجل إنقاذ القضية الفلسطينية والقدس والأقصى على حد سواء.

كما حذَّرت الوزارة من التداعيات الخطيرة في حال تنفيذ الاحتلال تهديداته بهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، ورأت فيه تصعيداً خطيراً يفتح الأراضي المحتلة والمنطقة بأكملها على جميع الاحتمالات. واعتبر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسن الصيفي أن هذا التصعيد الخطير باستهداف قرية الخان الأحمر يندرج في سياق الحرب العدوانية المستمرة ضد الفلسطينيين. ودعا إلى ضرورة مواصلة الاعتصام والتضامن داخل القرية لمواجهة أي محاولة احتلالية غاشمة بحقها من الممكن أن تشعل فتيل انفجار أو بركان شعبي لن يقدر الاحتلال على إخماده. (وكالات)