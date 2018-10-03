"جوجل" تتجه لكسب المزيد من المال عبر "يوتيوب"

دبي - بواسطة محمد فارس © يوتيوب يوتيوب

كتب - عاصم الأنصاري:

أضافت شركة جوجل الأمريكية خاصية ظهور اقتراحات لعدة فيديوهات في رأس الصفحة عند إجراء عملية البحث.

وفُتح المجال أمام "جوجل" لاستغلال هذه الخاصية بتوفير عدة مزايا وطرق جديدة للإعلان عبر "يوتيوب"، والتي أعلنت عنها الشركة في حدث أسبوع الإعلان في نيويورك أمس.

ووفق ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، قامت "جوجل" بتوفير الطرق الجديدة بناءً على العدد الكبير من الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن منتجات أو أفلام أو بعض المصطلحات والتي يؤول بهم المآل معها إلى الـ"يوتيوب".

وعلى سبيل المثال عند البحث عن فيلم معين عبر "جوجل" قد تصل في النهاية لمشاهدة عرض مقتضب عن الفيلم يوفر إعلان لموعد عرضه في دار السينما القريبة منك أو حجز تذكرة لمشاهدته، ويمكن للمُعلن استغلال واستخدام هذه الخاصية من الأداة الجديدة التي أطلقت عليها جوجل "ملعومات إضافية للإعلان".

وأضاف "يوتيوب" بشكل فعال أكثر إلى جانب خدماته الإعلانية الأخرى مثل AdWords وAdSense وDoubleClick وتوسيع باب الإيرادات السنوية في هذا المجال.​