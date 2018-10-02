وقفة تضامنية فى موسكو مع إضراب الفلسطينيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 08:00 صباحاً - نظم متضامنون مع إضراب فلسطينى الخط الأخضر ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلى، وقفة تضامنية أمام السفارة الفلسطينية فى العاصمة الروسية موسكو.

وقال السفير الفلسطينى لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن قانون القومية الذى أقرته إسرائيل "إن دل على شىء فإنه يدل على أن هناك قرارا إسرائيليا واضحا ومحددا بتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه"، واصفا القانون بأنه "عنصرى بامتياز".

وأشار إلى أن "21% من سكان إسرائيل هم من العرب الفلسطينيين أصحاب الأرض"، مؤكدا أن الفلسطينيين سيواجهون هذا القانون "بكل ما أمكن وإظهار إسرائيل بأنها بمنتهى العنصرية".

وقد عمّ إضراب اليوم الاثنين كافة أراضى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، تضامنا مع احتجاج ينظمه فلسطينيو الخط الأخضر ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلى.

ويأتى الإضراب استجابة للدعوة التى وجهتها القوى الوطنية والإسلامية للتصدى لقانون القومية العنصرى، لما يحمله من خطورة على حقوق الشعب الفلسطينى.

وأقر الكنيست الإسرائيلى فى الـ19 من يوليو الماضى بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين قانون القومية الذى ينص على أن حق تقرير المصير فى دولة إسرائيل محصور فى الشعب اليهودي، ما استثنى المواطنين العرب الذين يمثلون 21% حسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية لعام 2017.