دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل تطلق برنامج "أبطال الإنترنت" للأطفال لمساعدتهم على استكشاف الإنترنت بأمان

© Tech World قدمت بواسطة أبطال الإنترنت

أعلنت شركة قوقل اليوم عند إطلاقها لبرنامج الأطفال “أبطال الإنترنت” الذي يهدف إلى مساعدتهم على استكشاف الشبكة العنكبوتية بأمان وثقة، حيث أن البرنامج يقدم بشكل تفاعلي أساسيات السلامة الرقمية للأطفال والمعلمين وأولياء الأمور لمساعدتهم على اتخاذ القرارات بشكل أذكى.

وتركز منصة “أبطال الإنترنت” بشكل أساسي على 5 مبادئ تساعد الأطفال في الإبحار مع عالم الإنترنت بكل أمان، وذلك بتعليمهم استخدام الشبكة بذكاء، حذر، ثقة، لطف، وشجاعة.

وبجانب تلك الأساسيات، فإن المنصة تقدم لعبة “عالم الإنترنت” التي تساعد على تجنب عمليات الاحتيال والخداع، وكذلك التنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى تعلم أساسيات الخصوصية والحفاظ على السمعة الرقمية وأهمية الإبلاغ عن المحتوى الغير لائق، وهذا كله من خلال مغامرات ممتعة داخل اللعبة.

وقد قامت قوقل بتطوير هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسات مختصة بالحماية والأمن الإلكتروني مثل المؤسسة العالمية وغير الربحية Family Online Safety Institute، وجمعية iKeepSafe، والمنظمة غير الربحية ConnectSafely.

وعلق طارق عبدالله المدير الإقليمي للتسويق في قوقل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقوله “نحن نؤمن بدور التكنولوجيا في إطلاق العنان للإبداع وإتاحة الفرص حتى للأطفال. ولكن في الوقت نفسه، ينبغي أن يكون الأطفال على اطّلاع تام على سبل الاستخدام الآمن للإنترنت ليتمكنوا من الاستمتاع بالفرص التي يتيحها لهم التواصل في العصر الرقمي “. وأضاف عبدالله “نريد أن يتمكن جميع الأطفال من حماية معلوماتهم الشخصية على الإنترنت، وتجنب المحتوى غير اللائق، ومحاولات التصيد الاحتيالية، وهم في رحلة استكشاف عالم الإنترنت. سيتيح برنامجنا الجديد تزويد المعلمين وأولياء الأمور بمراجع قابلة للتطبيق لتعليم أساسيات المواطنة الرقمية والاستخدام الآمن للإنترنت في إطار تجربة ممتعة واستثنائية لأطفال العالم العربي.”

وتقول الشركة أن نتائج استبيانها مع عدد من المعلمين في العالم العربي أفادت بأن غالبيتهم مع أهمية بدء تعليم السلامة الإلكترونية للأطفال في المنازل قبل المدارس. من جانبه، فإن %98 من المعلمين يرون أن موضوع الأمان الإلكتروني يجب أن يكون جزءًا أساسيًا في المنهاج الدراسي. كما أفاد 1 من أصل 3 معلمين على مرورهم على الأقل بحادثة واحدة متعلقة بالأمان الإلكتروني في المدرسة (مثل مشاركة المعلومات الشخصية أو التنمُّر الإلكتروني). بالإضافة إلى أن %84 من المعلمين أعربون عن أنهم لا يمتلكون المراجع اللازمة لتعليم الطلاب أساسيات الأمان الإلكتروني.