قيادي بالمقاومة الإيرانية من نيويورك: روحاني مجرد قاتل ولا يعبر عن شعبنا

لليوم الثالث على التوالي تواصل الجالية الإيرانية احتجاجاتها، أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، احتجاجا على وجود الرئيس الإيراني حسن روحاني، ضمن فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا المحتجون، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى طرد روحاني من الأمم المتحدة، لأنه لا يعبر عن الشعب الإيراني.





"العين الإخبارية" التقت علي رضا جعفر زاده، نائب مدير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، من أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الذي أكد أن "الاحتجاجات الإيرانية في نيويورك ضد روحاني مستمرة، لإيصال رسالة إلى قادة المجتمع الدولي المجتمعين في الأمم المتحدة أن روحاني لا يمثل الشعب الإيراني، إنما هو مجرد قاتل".



وأعرب نائب مدير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن اعتقاده أن الرسالة وصلت إلى المجتمع الدولي، فالجميع رأى مدى ضخامة التظاهرات رغم تقلب الأحوال الجوية من مطر، ثم إلى درجة حرارة عالية.





وأشار جعفر زاده، إلى أن الإيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية مثلهم مثل ملايين الإيرانيين داخل إيران، الذي يحتجون ضد النظام منذ 8 أشهر، يتطلعون إلى الحرية والديمقراطية.

ونبه جعفر زاده، إلى أن تغيير النظام الإيراني إلى نظام ديمقراطي ليس مهما فقط لـ80 مليون إيراني، بل هو مهم لجميع دول العالم عامة، ودول الشرق الأوسط خاصة، التي ستتأثر إيجابا بأكبر داعم للإرهاب.

وقال إن النظام الإيراني تورط في عمليات تجسس غير مشروعة في أوروبا، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المقاومة الإيرانية، وقد اعتقلت السلطات الأمريكية شخصين خلال أغسطس/آب الماضي بهذه التهمة.