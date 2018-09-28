الان تتابع بروكسل تعيد تسمية ميدان لتكريم نائبة بريطانية مغتالة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

قررت بروكسل اليوم الخميس إعادة تسمية ميدان في المدينة من أجل تكريم السياسية البريطانية جو كوكس ، التي قتلت على يد متعصب من البيض قبل أسبوع واحد فقط من الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال برندان كوكس ،وهو أرمل كوكس، في وقت مبكر اليوم الخميس عبر تويتر :”لفتة جميلة من رئيس بلدية بروكسل وسكانها “.

ومن المقرر أن تحضر شقيقة جو كوكس ووالداها الاحتفال في العاصمة البلجيكية كجزء من حملة للمدينة لتسمية المزيد من الأماكن العامة بأسماء نساء متميزات.

وقالت كيم ليدبيتر ،شقيقة كوكس، في بيان عبر “مؤسسة جو كوكس” :”أنا ووالداي سعداء للغاية بحضور حفل تدشين (جو كوكس سكوير)، ويشرفنا أن تختار مدينة بروكسل إحياء ذكرى جو بهذه الطريقة”.

وأضافت ليدبيتر :”لقد عاشت (كوكس) الكثير من الأوقات السعيدة هناك وكونت عددا من الصداقات العميقة طويلة الأمد”.

ونقلت المؤسسة عن رئيس بلدية بروكسل ،فيليب كلوز، قوله إن تسمية ميدان باسم كوكس هو “شرف للمدينة”.

وأضاف بالقول :”لقد كان استثمارها في حقوق المرأة والبناء الأوروبي وحبها لبروكسل أمرا رائعا بالتأكيد”.

وتم إطلاق النار على كوكس (41 عاما)، وهي عضوة برلمان تنتمي لحزب العمال (يسار الوسط) في مقاطعة يوركشاير شمالي بريطانيا، وتم طعنها حتى الموت

في حزيران/يونيو 2016 .

وأدين توماس ماير (53 عاما) بقتلها ، وصدر بحقه الحكم بالسجن مدى الحياة.

ووصف القاضي الذي أصدر الحكم جريمة القتل بأنها عمل سياسي.