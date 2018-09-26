أول تعليق من الكنيسة على وفاة الراهب "زينون المقاري"

كتب – محمود مصطفى:
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة الراهب زينون المقاري، بدير المحرق بأسيوط.
وأوضحت الكنيسة، في يبان لها الأربعاء، أن الراهب المتنيح تم نقله إلى مستشفى سانت ماريا بأسيوط عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
وأوضحت، أن النيابة العامة تجري حاليًا تحقيقاتها لمعرفة سبب الوفاة.
وأضافت أن اللجنة المجمعية للرهبنة وشئون الأديرة أصدرت قرارًا الشهر الماضي بنقل الراهب زينون المقاري لدير المحرق، بجبل قسقام، القوصية.
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