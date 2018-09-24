تعرف على تفاصيل "مفاجأة" الملك سلمان

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يرعى غدا الثلاثاء، تدشين مشروع القطار السريع، الذي سيربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمدينة جدة و"مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، بطول 450 كم، وبسرعة 300 كم/ ساعة.

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ويضم المشروع 35 قطارا مجهزا بـ 13 عربة لكل منها، ومن المخطط أن تحتاج إلى عدد كبير من القوى العاملة، في تخصصات هندسية ومهنية إدارية، تتجاوز 3 آلاف وظيفة، 70% منها سوف يستحوذ عليها الخريجون السعوديون.

ومن شأن المشروع أن يسهم في تقليص زمن السفر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ليصل إلى ساعتين وعشر دقائق تقريبا، حيث سيستفيد من خدماته 8 ملايين نسمة، كما سيتمكن مستخدمو قطار الحرمين من السفر من خلال محطة المدينة الاقتصادية بين الحرمين الشريفين في 55 دقيقة فقط.

وتقع إحدى محطات قطار الحرمين في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، وتستهدف خدمة عدد كبير من سكان المدن الثلاث والحجاج والمعتمرين.

كما تتميز المحطة بتوفير خدمات تتضمن مناطق تجارية ومكاتب للأعمال، ومراكز للتسوق ومتاجر ومطاعم وفنادق مختلفة الفئات وصالات رياضية وترفيهية؛ إضافة إلى مشاريع حيوية أخرى مزمع إنشاؤها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ من ضمنها واحة عالمية تضم متحفاً للتاريخ الإسلامي.

ومن المقرر، اعتبارا من 4 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أن تسير يوميا 8 رحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة (في الاتجاهين) بأسعار ترويجية مخفضة لمدة شهرين.

وتستوعب الرحلة الواحدة 417 مسافرا في القطار الواحد، وستكون الرحلات أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، فيما سيترفع عدد الرحلات تدريجيا مطلع عام 2019 إلى 12 رحلة يوميا، تتزايد بدورها مع مرور الوقت والاحتياج الموسمي، لتلبية الحاجة المتنامية للوصول عالي الكثافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.