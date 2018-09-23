شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلة مقدسية لإجبار شقيقها على تسليم نفسه والان مع التفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الطفلة تسنيم باسم معتوق 15 عاماً في شرق القدس المحتلة، لإجبار شقيقها على تسليم نفسه.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نقلاً عن عائلة معتوق، بأن سلطات الاحتلال تدعي أن شقيق الفتاة مطلوب لها، وأن قوات من الجيش اعتقلت تسنيم واقتادتها إلى معسكر الجبل بالقرب من أبو ديس، للضغط على شقيقها لتسليم نفسه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ولفتت إلى أن شقيق الفتاة سلم نفسه ظهر اليوم إلى شرطة الاحتلال في مستوطنة "معاليه أدوميم"، لتفرج سلطات الاحتلال بعدها عن شقيقته.