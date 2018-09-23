شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: قذيفة تقتل عائلة كاملة بعد تجدد الاشتباكات في طرابلس والان مع التفاصيل

أفادت مصادر ليبية، اليوم الأحد، بمقتل عائلة من 4 أشخاص، إثر سقوط قذائف هاون على منزلها جنوبي طرابلس، بعد تجدد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة.

وقالت مصادر أمنية وطبية، بحسب بوابة "الوسط" الليبية، إن "4 مواطنين، بينهم طفلان، لقوا مصرعهم جراء سقوط 4 قذائف على منزلهم الواقع في طريق المطار بالعاصمة، وسط القصف العشوائي المتبادل بين الجماعات المسلحة في الضواحي الجنوبية للمدينة".

وأكد سكان عدد من الأحياء الرئيسية وسط العاصمة الليبية، بما فيها بن عاشور، وشارع الزاوية، سماع دوي انفجارات قوية وإطلاق قذائف دون معرفة المصدر، كما سُمعت أصوات انفجارات اليوم في منطقة عين زارة جنوب العاصمة، بعد هدوء حذر أمس السبت.

وسبق أن أعلن المستشفى الميداني التابع لإدارة شؤون الجرحى في طرابلس عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة 26 أغسطس (آب) الماضي إلى 115 قتيلاً و560 جريحاً، حتى أمس السبت.

وشهدت الأحياء الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، اشتباكات مسلحة، بعد هدوء استمر ساعات بين كتائب معادية لحكومة "الوفاق"، وأخرى تابعة لها.