شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: قذيفة تقتل عائلة كاملة بعد تجدد الاشتباكات في طرابلس والان مع التفاصيل
وأكد سكان عدد من الأحياء الرئيسية وسط العاصمة الليبية، بما فيها بن عاشور، وشارع الزاوية، سماع دوي انفجارات قوية وإطلاق قذائف دون معرفة المصدر، كما سُمعت أصوات انفجارات اليوم في منطقة عين زارة جنوب العاصمة، بعد هدوء حذر أمس السبت.
وسبق أن أعلن المستشفى الميداني التابع لإدارة شؤون الجرحى في طرابلس عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة 26 أغسطس (آب) الماضي إلى 115 قتيلاً و560 جريحاً، حتى أمس السبت.
وشهدت الأحياء الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، اشتباكات مسلحة، بعد هدوء استمر ساعات بين كتائب معادية لحكومة "الوفاق"، وأخرى تابعة لها.
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