شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" يتفاعل مع تساؤل خريجة عن الوظائف المتاحة بخلاف الكاشير والان مع التفاصيل
تفاعل الحساب الرسمي لخدمة عملاء صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الأحد، مع تساؤل أحد المواطنات بشأن نوعية الوظائف المتاحة لحملة البكالوريوس والشهادات العليا، منتقدة تخصيص الوظائف الكبيرة للأجانب.
وقالت ” المواطنة ” في سؤالها: كلها كاشير وبائعون هل هذه الوظائف التي تدرجونها لخريجي البكالوريوس ومعهم شهادات؟ ، والوظائف الكبيرة التي تناسب تخصصهم يشغلها الأجانب.
وأجابت خدمة عملاء ” هدف ” : للبحث عن وظيفة يمكن زيارة مراكز طاقات للتوظيف، أو فرع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.
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