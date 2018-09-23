شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إيطاليا تُفرج عن بحارة متهمين بتهريب البشر والان مع التفاصيل

عاد البحارة التونسيين المحتجزين بإيطاليا بتهمة تهريب البشر الى تونس اليوم الأحد بعد احتجازهم أكثر من 3 أسابيع.

وأفرجت محكمة في باليرمو الايطالية أمس السبت عن البحارة الستة بعد طعن تقدم به محاميهم ضد اتهامهم بـ "تسهيل الهجرة السرية"، لكنها أبقت المركب قيد الحجز.

وعاد البحارة اليوم الأحد جواً إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وسيتوجهون إلى مدينتهم جرجيس في جنوب البلاد.

وكان خفر السواحل الإيطالي، أوقف البحارة في 29 أغسطس (آب) داخل المياه الاقليمية الإيطالية، عندما كان مركبهم بصدد جر قارب آخر وبه 14 مهاجراً تاهوا في عرض البحر، بعد انطلاقهم في رحلة سرية من سواحل تونس.

ويؤكد البحارة أنهم كانوا بصدد إدارة عملية انقاذ وليس تهريب للمهاجرين، وجرهم إلى أقرب نقطة لإسعافهم بسواحل ايطاليا.

واحتج أهالي البحارة في ميناء جرجيس وأمام السفارة الايطالية بتونس.

ولفتت منظمات من المجتمع المدني في تونس إلى أن ربان المركب حصل على تدريبٍ للإنقاذ مع منظمات دولية.

وقال الربان، في مطار قرطاج لإذاعة "موزاييك" الخاصة بعد عودته "أدرنا عمليات انقاذ منذ نحو 7 سنوات، لن نتوقف عن إنقاذ الناس، لو عاد بنا الزمن لأعدنا ما قمنا به ولن يوقفنا أعداء الإنسانية عن فعل ذلك".