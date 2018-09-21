مرشح رئاسي سابق: قبول أردوغان طائرة تميم "تصرف قبيح"

اعتبر المرشح الرئاسي السابق في تركيا محرم إنجه قبول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طائرة عالية الرفاهية من تميم بن حمد، أمير قطر، تصرفاً "قبيحاً" في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الشعب التركي.

وذكر إنجه، منافس أردوغان الأقوى في انتخابات الرئاسة التي عقدت في 24 يونيو/حزيران، أن "السعي خلف طائرة مؤلفة من طابقين بقيمة 500 مليون دولار، في الوقت الذي يعاني فيه 16 مليون تركي من الفقر و6 ملايين تركي من البطالة، أمر قبيح وليس أخلاقياً".





وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة "ت ر ت خبر" الحكومية التركية، فإن الطائرة من طراز بوينغ 8-747، وقد أهداها تميم لأردوغان لإظهار "حبه لأردوغان والثقة بتركيا"، بعد أن أبدى الأخير اهتمامه بالطائرة.

وغضبت المعارضة التركية من تسلم حكومة حزب العدالة والتنمية الطائرة الفارهة وعدم تخليها عن حياة الرفاهية، في الوقت الذي تطالب فيه الشعب التركي بالتقشف للعبور من الأزمة الاقتصادية.

من جانبه، اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحصوله على طائرة فاخرة كـ"تبرع" من أمير قطر، لينهي بذلك حيرة زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو الذي تساءل عما إذا كان رئيس البلاد ارتكب "عيباً كبيراً" بشرائها، أم قبلها كهدية وهو ما عدَّه "عيباً أكبر".

وأشار الرئيس التركي إلى أن الطائرة التي تقدر بنحو 500 مليون دولار "تخضع الآن لإعادة الطلاء، وبمجرد انتهاء ذلك، سنسافر على متنها".





وتتسع الطائرة القصر كما لقبت في وسائل الإعلام التركية، لنقل 400 راكب، وتم تعديلها لتقل 76 شخصاً فقط.

وتعاني تركيا من انخفاض حاد في قيمة العملة، وسط توقعات بانكماش اقتصادي حاد؛ ما جعل إبداء أردوغان رغبته في شراء الطائرة القصر محل انتقادات حادة.