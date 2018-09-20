دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوني اليابانية توقف إنتاج PS Vita العام القادم

بجانب جهاز الألعاب الأشهر على الإطلاق PS 4، تقوم سوني بإنتاج جهاز ألعاب صغير لليد PS Vita والذي قد بدأ انتاجه منذ 2011. لكن بحسب تصريح هيرويكي أودا نائب مدير الشركة، فإن انتاج الجهاز سيتوقف العام القادم 2019، أي بعد ثمان سنوات من إطلاقه.

كان هيرويكي أودا قد تحدث في معرض الألعاب Tokyo Game Show 2018 عن إطلاق الجهاز حتى العام القادم فقط. وقال أودا “حاليًا، ليس لدينا أي خطط حول الجهاز المحمول،” وأضاف “في اليابان، سنستمر بإنتاج PlayStation Vita حتى 2019، وبعدها سينتهي إطلاق الجهاز.”

وبالرغم من أن الجهاز أصبح أقل شعبية من الماضي، خاصة بإطلاق نينتندو لجهاز سويتش الذي لاقى رواجًا كبيرًا، لكن حتى اللحظة يبدو الأمر محيرًا فيما إذا كانت سوني تعمل على إيقاف الجهاز في اليابان فقط أو في جميع أنحاء العالم.

التدوينة سوني اليابانية توقف إنتاج PS Vita العام القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.