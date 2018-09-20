دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن تصميم هاتف Nokia 7.1 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف اليوم عن التصميم المتوقع أن يقدم من شركة HMD Global في الإصدار القادم من هواتف نوكيا Nokia 7.1 Plus.

تستمر شركة HMD Global في إطلاق إصدارات جديدة من علامة بلس التجارية للهواتف، حيث تشير التسريبات إلى إصدار جديد يعرف بهاتف Nokia 7.1 Plus.

إلى جانب العلامة التجارية بلس يأتي أيضاً الإصدار القادم Nokia 7.1 Plus، مع التصميم المميز لهواتف Nokia 5.1 Plus، و 6.1 Plus مع جزء notch متداخل في أعلى الشاشة إلى المنتصف.

ومن المقرر أن يأتي في هذا الجزء من تصميم الهاتف بالكاميرة الأمامية ومكبر الصوت، كما يأتي الهاتف بإطارات جانبية ضئيلة للشاشة.

التسريبات السابقة أشارت إلى أن الهاتف القادم لنوكيا يعرف بNokia X7، على عكس التسريبات الأخيرة من MySmartPrice التي أكدت على أن Nokia 7.1 Plus هو الاسم الذي يعرف به الإصدار المقبل.

يتميز هاتف Nokia 7.1 Plus وفقاً للتسريبات بتصميم زجاجي في الجهة الخلفية، كما يأتي بكاميرة خلفية مزدوجة بتصميم عمودي في منتصف الهاتف.

HMD Global تضيف في هذا الإصدار مستشعر ZEISS للبصمة، حيث يأتي إلى أسفل الكاميرة في الجهة الخلفية للهاتف.

أيضاً على الرغم من التشابه الكبير في التصميم بين هاتف Nokia 7.1 Plus وهاتف 6.1 Plus الذي أطلق منذ بضعة أشهر، إلا أن هناك بعض التغيير في المواصفات.

يأتي على رأس التغييرات الجديدة في تصميم هاتف Nokia 7.1 Plus مستشعر ZEISS، إلى جانب الحلقة الفضية التي أحاطت بمستشعر 6.1 Plus في الجهة الخلفية.

كما يلاحظ في تصميم زر التحكم في الصوتيات وزر التشغيل في هاتف Nokia 7.1 Plus أنها تأتي بإرتفاع يتطابق مع إرتفاع الكاميرة الخلفية.

التوقعات تشير إلى أن HMD Global تخطط لإطلاق هاتف Nokia 7.1 Plus خلال الأشهر المقبلة، لتعود للتنافس من جديد في سوق الهواتف المتوسطة مع إصدارات سامسونج الأخيرة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن تصميم هاتف Nokia 7.1 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.