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تجدد الاشتباكات المسلحة فى طرابلس ودخول مناطق جنوب وغرب ليبيا فى ظلام تام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 18 شتنبر 2018 10:40 صباحاً - تجددت الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات فى عدة محاور بالعاصمة طرابلس، ما أدى لنزوح عدد كبير من العائلات الليبية إلى مناطق بعيدة عن محاور الاشتباكات. وأكد مصدر ليبي لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، سماع دوى إطلاق نار واشتباكات بالأسلحة الثقيلة فى شوارع طرابلس. بدورها أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء فى طرابلس انقطاع التيار الكهربائى بشكل تام من طرابلس إلى معبر رأس جدير والجبل الغربية والمنطقة الجنوبية بسبب الاشتباكات العنيفة. وأكدت الشركة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، استهداف الميليشيات المسلحة لدائرتى الهضبة الجنوب 1و2، ما أدى لخروج أغلب محطات التوليد عن الخدمة وانقطاع الكهرباء عن المنطقتين الغربية والجنوبية.

والان نبدء بالتفاصيل

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