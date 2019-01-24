اخبار الخليج

بلدية عجمان تدشن أول مبنى أخضر في الإمارة
"الوطني الاتحادي" يعقد جلستيه السادسة والسابعة الثلاثاء والأربعاء المقبلين
"الوطني الاتحادي" يعقد جلستيه السادسة والسابعة الثلاثاء والأربعاء المقبلين
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير إيطاليا
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير إيطاليا
محمد بن زايد يعزي سلطان الباكري نائب السفير اليمني
محمد بن زايد يعزي سلطان الباكري نائب السفير اليمني
تشاووش أوغلو: "اتفاقية أضنة" تخول تركيا تدخلها عسكريا في سوريا
وزير الخارجية التركي أوضح في مقابلة متلفزة، أن الاتفاقية تلزم الجانب السوري بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وحدودها، وتسليم الإرهابيين إلى أنقرة....
واشنطن تفاوض "داعش" على الاستسلام في آخر معاقله بسوريا
التحالف أوقف القصف على بلدة الباغوز، وسمح بدخول 7 شاحنات من المساعدات الإنسانية إليها....
تعز: مقتل جنديين من اللواء 35 مدرع على يد زميل لهم في مدينة "التربة"
قتل جنديان، اليوم الأربعاء، على يد زميل لهم، في مدينة التربة، جنوب تعز. وقالت مصادر خاصة لــ"يمن شباب نت"، إن "الجندي في اللواء 35 مدرع، "محمد مشعل"، أطلق النار على "عواد رشاد...
عيار 24 يسجل 154.52 ريال.. تعرف على #أسعار_الذهب اليوم
سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس، 154.52 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 141.65 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 135.21 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 115.89 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 90.14 ريال. أما أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 77.26 ريال، وسجلت أسعار أوقية … إقرأ المزيد »...
#العدل تؤكد: لا يلزم وجود شهود لإتمام إجراءات #الطلاق
أكدت وزارة العدل أن إجراءات الطلاق لا تحتاج إلى وجود شهود وإنما يُكتفَى بوجود المطلِّق وإحضار عقد النكاح. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميماً، بإلغاء إحضار اثنين من الشهود في حالات الطلاق أو الرجعة أثناء العدة، والاكتفاء بالهوية الوطنية للمُطلِق. وأكد التعميم أنه ولمقتضى المصلحة العامة، يعتمد … إقرأ المزيد »...
«هدف» ينظم لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في تخصص خدمة العملاء
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عقد فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالرياض، لقاءً وظيفياً للباحثين والباحثات عن عمل، المسجلين في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، في تخصص خدمة العملاء، بالتعاون مع 5 شركات، إذ شهد اللقاء إقامة عددٍ من البرامج التدريبية في مجال الإرشاد المهني. وتأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية المنتهية بالتوظيف التي يقدمها “هدف” بالتعاون مع......
كل ما تريد معرفته عن «ساهر» الجديد.. سيارات مدنية ترصد المخالفات
متابعة الخليج 365 - متابعات: كشفت الإدارة العامة للمرور عن تدشينها أولى مراحل الرصد الآلي للمخالفات المرورية على طرق المملكة بالسيارات المدنية المزودة بتقنية الكاميرات بما في ذلك السرعة، ويقودها موظفون مدنيون، وتنطلق بـ 150 مركبة متنقلة. وقال مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، خلال ملتقى إدارات المرور بالمملكة، أمس في الرياض بحضور مدير الأمن الفريق أول......
زراعة كليتين لمريضتين بالمدينة يُنهى معاناة 3 أعوام
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف مساعد مدير مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة للخدمات العلاجية ورئيس مركز الملك عبدالعزيز لجراحة الكلى الدكتور بدر الحميد، أن فريقاً طبياً متخصصاً في مستشفى الملك فهد بالمدينة، وبالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، قد نجح في إجراء عمليتين لزراعة الكلى لمريضتين بالفشل الكلوي المزمن. وأوضح “الحميد” أنه تم إجراء......
وزير العدل يوجه بالسماح للواهب باشتراط عدم بيع العقار مدة زمنية
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ تحقيقًا للمصلحة المتوخاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك. وجاء تعميم الوزير، نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة......
«العدل»: لا يلزم وجود شهود لإتمام إجراءات الطلاق
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة العدل أن إجراءات الطلاق لا تحتاج إلى وجود شهود وإنما يُكتفَى بوجود المطلِّق وإحضار عقد النكاح. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميماً، بإلغاء إحضار اثنين من الشهود في حالات الطلاق أو الرجعة أثناء العدة، والاكتفاء بالهوية الوطنية للمُطلِق. وأكد التعميم أنه ولمقتضى المصلحة العامة،......
بدء تطوير مجمع الملك فهد لطباعة المصحف
بدأ العمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لإنشاء مستودعات ضخمة في مقر المجمع تتسع لأكثر من 25 مليون نسخة من إصدارات المجمع، واستبدال كامل البنية التحتية للمجمع، واستبدال محطات تنقية المياه، ومعالجة ساحات المجمع بالغرانيت بمساحة تزيد عن 5200 متر مربع. ويأتي ذلك في إطار توجيه وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك […]...
فيديو| رئيس البرلمان ينصب نفسه رئيسًا للدولة.. ماذا يحدث في فنزويلا «تسلسل»
أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، مساء أمس الأربعاء، نفسه رئيسا للبلاد، أمام عشرات آلاف المؤيدين له،والذين تجمعوا في العاصمة الفنزويليةكراكاساحتجاجًاعلى الرئيس مادورو، في كراكاس الأمر...
«مطار تل أبيب أمام دمشق».. النظام السوري يهدد والاحتلال يقصف
من جديد بعث النظام السوري برسائل تهديد إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد الهجمات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في دمشق. ومؤخرًا نفذ الاحتلال سلسلة من الغارات فيسوريا،...
«إسكندر والبجعة البيضاء».. أسلحة جديدة استخدمتها روسيا في سوريا
استخدمت القوات الروسية منذ تدخلها في سوريا أنواعا مختلفة من الأسلحة من بينها 5 أسلحة جديدة استخدمت لأول مرة وأثبتت فعاليتها، ومن بينها النيزك، البجعة...
بعد طلاق زوجته.. أغنى رجل في العالم يتنزه مع عشيقته
بعد طلاق زوجته.. أغنى رجل في العالم يتنزه مع عشيقته 'بعد طلاق زوجته.. أغنى رجل في العالم يتنزه مع عشيقته'
316.4 مليون دولار صافي أرباح بنك دبي التجاري لعام 2018
316.4 مليون دولار صافي أرباح بنك دبي التجاري لعام 2018 '316.4 مليون دولار صافي أرباح بنك دبي التجاري لعام 2018'