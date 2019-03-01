هنا “الأن” تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات ومتابعة يومية...

قناة بي إن سبورت الإخبارية، هي القناة الأشهر علي الساحة الأن، حيث تقدم كل جديد ومميز من الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وهذه القناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية، وهي من باقة بي إن سبورت وتم إفتتاحها في 2011، وتخصصت في تقديم البرامج التحليلية والنقاشية في مجال الرياضة، وتتميز بتقديم الأخبار الرياضية علي كل رأس ساعة، من أهم وأخر الأخبار الرياضية سواء المحلية والعالمية، مع تقديم ملخص للمباريات مع تحليل للفنيات، وتغطية من قلب الحدث للمسابقات الكبري.

وتهتم قناة بي إن سبورت الإخبارية، بأهم وأخر الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وتقدم متابعات للمسابقات الدولية والبطولات العالمية، وخاصاً بطولات كرة القدم لترضي عشاق الكرة المستديرة، هذا الجمهور الكبير والمنتشر حول العالم.

مباريات اليوم بالدوريات العالمية

رايوفاييكانو/ جيرونا “الدوري الإسباني” الساعة 10 مساءاً الإسبوع السادس والعشرون كالياري/ انترناسيونالي “الدوري الإيطالي” الساعة 9,30 مساءاً الإسبوع السادس والعشرون أوجسبورج/ بروسيادورتموند “الدوري الألماني” الساعة 9,30 مساءاً الإسبوع الرابع والعشرون ديسبورتيفوأفيس/ بوافيتسا “الدوري البرتغالي” الساعة 10,30 مساءاً الإسبوع الرابع والعشرون

مباريات اليوم في الدوري القطري

السيلية/ العربي الساعة 3,50 عصراً الإسبوع الثامن عشر الخور/ ام صلال الساعة 6,15 مساءاً الإسبوع الثامن عشر

وتقدم قناة بي إن سبورت الإخبارية، متابعة مستمرة لأخر وأهم الأخبار الرياضية، علي الساحة المحلية والعالمية ومنها أخبار الدوري القطري وأخبار نجوم قطر المحترفين دوليين، ونحن نوفر لمتابعينا علي موقعنا التردد الصحيح للقناة لسهولة ضبطها.

وتهتم قناة بي إن سبورت الإخبارية بعشاق الكرة المستديرة كرة القدم، هذا الجمهور العظيم والمتابع الجيد لكل جديد، من أخبار لأهم المباريات والمسابقات، وتهتم القناة بمشاهديها وذلك من خلال صورة وصوت عالي الجودة، وتعتبر القناة من القنوات التي يبحث عنها عدد كبير من محبي الرياضة، لذلك نوفر لكم من خلال موقعنا التردد الصحيح للقناة.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

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أهم البرامج التي تتميز بها قناة بي إن سبورت الإخبارية

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة من البرامج الإسبوعية، التي تتابع أهم وأخر الأخبار الرياضية وتحليل للفنيات بها، ومنها(عالم كرة السلة يقدم كل ثلاثاء-عالم السرعة يقدم كل خميس- موعد مع الكالتشيو برنامج إسبوعي يخص الكرة الإيطالية- من بريطانيا برنامج إسبوعي يخص الدوري الإنجليزي-برنامج كرة فرنسا يقدم إسبوعياً لما يخص فرنسا- الدوري الأوروبي برنامج موسمي يخص الدوري الأروبي-الإقتصادية الرياضية برنامج إسبوعي يقدم إقتصاديات الأندية- أخبار الرياضة ويبث علي رأس كل ساعة يومياً).