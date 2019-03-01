هنا “الأن” تردد قناة دبي سبورت 3 الناقلة لبطولة الدوري الإماراتي 2019 ومتابعة شيقة...

هذه القناة التي تبث إرسالها، من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تابعة لمؤسست دبي للإعلام وتحت رعاية الدولة، وهي إحدي القنوات ضمن مجموعة من القنوات بنفس الإسم مع إختلاف رقمها فهناك دبي سبورت 1و2و3و4 وكلها تبث من دبي، وبدأ بثها عام 1998 وقد أخذت إسم دبي تيمنن بمدينه دبي، حيث أن هناك قنوات أخري بالإمارات بأسماء المدن مثل أبو ظبي والشارقة، وتعتبر قناة دبي سبورت 3 من القنوات التي لها مشاهدين، بمختلف الأعمار ويشاهدوا مختلف الرياضات.

وتهتم قناة دبي سبورت 3 بمتابعيها، وتنقل علي شاشتها مباريات الدوري الإماراتي، ومتابعات لأهم وأخر الأخبار الرياضية للبطولات الدولية والعالمية، لتسهل علي عشاق الرياضة في كل مكان معرفة، الجديد والمذيد من الأخبار الرياضية، وخاصاً رياضة كرة القدم معشوقة الجماهير علي مستوي العالم.

مباريات اليوم

الجزيرة/ عجمان الساعة 3,40 عصراً الإسبوع السابع عشر الظفرة/ دبا الساعة 3,45 عصراً الإسبوع السابع عشر نادي الإمارات/ الوصل الساعة 6,15 مساءاً الإسبوع السابع عشر الفجيرة/ الشارقة الساعة 6,15 مساءاً الإسبوع السابع عشر

حيث تقدم القناة كل مايهم، من متابعات للرياضات المختلفة، وخاصاً رياضة لعبة كرة القدم، حيث أن جمهور وعشاق الكرة المستديرة كرة القدم لا يعد ولايحصي، وتتميز قناة دبي سبورت بتغطية مباشرةً لأهم البطولات والفاعليات، علي المستوي المحلي والدولي وتقديم تحليل للفنيات الخاصة بكل مباراة في مختلف البطولات.

تردد قناة دبي سبورت 3 علي القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12418 H 27500 نايل سات

قديهمك معرفة تردد قناة أبوظبي الرياضية 1و2 علي النيل سات

أهم البطولات التي تنقلها قناة دبي سبورت 3 علي النايل سات 2019

تقوم قناة دبي سبورت 3، بنقل أهم البطولات العربية والدولية، ومنها كأس الخليج العربي بالتضامن مع قناة أبوظبي الرياضية، وبطولة العالم للزوارق السريعة، ودوري الإمارات لكرة القدم، وكأس دبي العالمي للخيول وبطولة دبي المفتوحة للتنس، حيث تهتم القناة بتقديم كل جديد ومميز، علي شاشتها لإرضاء كافة الأذواق.