هنا “الأن” تردد قناة السعودية الرياضية1و2 KSA Sports علي القمر الصناعي نايل سات 2019 و...

قناة السعودية الرياضية 1و2 قناة عربية سعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلي تثقيف الشباب السعودي، وتحفيزه علي الإشتراك في المنافسات الرياضية، وتهتم ايضا ببناء الشباب السعودي رياضياً وعقلياً، وتقدم كل ما هو جديد وحصري، في مجال الرياضة والتثقيف الرياضي، وبناء جيل متميز وقوي قادر علي تخطي الصعاب.

تهتم قناة السعودية الرياضية بجمهورها، وتقدم له كل جديد من أخبار المسابقات الرياضية علي الساحة المحلية والعالمية، وخاصاً أخبار كرة القدم والمباريات المقامة بها، نظراً لأهميتها عند عشاق كرة القدم، وهم عدد كبير ومميز علي مستوي العالم.

مباريات اليوم

الرائد/ القادسية الساعة 3 عصراً الإسبوع الثاني والعشرون الهلال/ الفيصلي الساعة 5,35 مساءاً الإسبوع الثاني والعشرون أهلي جدة/ الإتحاد الساعة 7,30 مساءاً الإسبوع الثاني والعشرون

وتبث قناة السعودية الرياضية 1و2، مجاناً بدون إشتراك وتغطي أهم وأقوي البطولات العربية والسعودية والعالمية، وتقوم القناة ببث بطولة سوبر كلاسيكو المملكة، والدورة الرباعية بالسعودية والدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد، في بث مباشر للمباريات مع مجموعة من المسابقات الآخري، سواء جماعية أو فردية والتي تقام بالمملكة السعودية أو خارجها.

تردد قناة السعودية الرياضية1و2 علي القمر الصناعي نايل سات2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12149 H 27500 نايل سات

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تنقل قناة السعودية كافة الأحداث الرياضية، المقامة علي أرض المملكة السعودية، أو المسابقات المشارك فيها المنتخب السعودي خارج السعودية، ومن أهم الأحدث التي ستنقلها قناة السعودية الرياضية، الدورة الرباعية الودية المقامة علي أرض السعودية، وتجمع بين أربع منتخبات هي العراق والسعودية والأرجنتين والبرازيل.

وتهتم قناة السعودية الرياضية، بنوعية ومضمون المحتوي المقدم علي شاشتها، مع التحديث في التقنيات لتحسين صورة وصوت القناة، لسهوله متابعتها علي صيغة HD والتردد الجديد علي القمر الصناعي نايل سات.

وتضم قناة السعودية مجموعة، من أشهر وألمع المعلقين والمحللين الرياضيين، من خلال تقديم متابعة مستمرة للفاعليات والمسابقات، المقامة علي أرض المملكة وتوافر إستديو تحليلي مميز، يقدم متابعة تحليلية قبل المباراة وبعدها لشرح الفنيات ومعرفة النتائج.