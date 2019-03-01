“جرب الآن” تردد قنوات beoutQ sports الرياضية – طالع تردد بي اوت كيو عبر نايل آند...

نستعرض معكم متابعي موقعنا الكرام تردد شبكة قنوات beoutQ sports وهو التردد الأهم في هذه الأيام من قبل عشاق الساحرة المستديرة لرغبتهم في مشاهدة المباريات الرياضية مجانا، حيث التعرف على تردد بي اوت كيو الرياضية التي تقوم بنقل الماتشات والمباريات بالمجان بعد نجاحها في بث مباريات كأس العالم في 2018 بالمجان عبر التغطية المباشرة من خلال الاستوديوهات التحليلية وأفضل المعلقين العرب.

جميع زوارنا الكرام من محبي القنوات الرياضية في كل مكان حول العالم، بإمكانكم الآن الاستمتاع بالمشاهدة الحية للمباريات والماتشات الرياضية وذلك من خلال قنوات بي آوت كيو بعد ضبط التردد الخاص بها عبر الريسيفر عبر الأقمار الصناعة العرب والنايل سات وذلك من خلال المعلومات المبينة والمرفقة بالجداول الموضحة بالمقال.

باقة بي آوت كيو – beOut Q Sports السعودية

الباقة عبارة عن 10 قنوات رياضية تنقل نفس بث قنوات bein sports القطرية بالبث الحي المباشر مع التعليق الصوتي والاستوديوهات التحليلية المباشرة من الملاعب على الهواء، وبتقنية Full HD وبث فضائي عالي الجودة 100% دون الحاجة للإنترنت إلا لتفعيل الاشتراك فقط، او الاشتراك السنوي بالقناة.

تتواجد قنوات الشبكة بالكامل على قمر عرب سات ( بدر ) 26 شرق وتعمل بنظام ضغط الصورة بصيغة (H265 – HVEC )، ولذلك لن تعمل الباقة إلا على أجهزة إستقبال خاصة تدعم العمل بهذة الخاصية سواء على الجهاز الخاص بالباقة أو على اي جهاز آخر مع العلم أن الباقة لها جهاز خاص يباع في الدول العربية.

تعمل الباقة بشفرة بيس ( Biss – B8 3D F8 C8 FA 31 87 BA ) المجانية القابلة للتغيير كل ساعة، إلا أن هناك بعض الأجهزة تعمل على تحديثها بدون إنترنت وبشكل تلقائي.

تغطي حزمة البث لباقة الشبكة كافة الدول العربية و على أطباق تبدأ من 65 سم.

يمكن مشاهدة البث الحي والمباشر للقنوات مجاناً عن طريق الإنترنت بجودة عالية ومميزات أكثر من رائعة لتنال إعجاب الجميع، وذلك من خلال الموقع الرسمي لباقة القنوات على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي من هنا

اسعار الاشتراك في قنوات BEOUTQ الرياضية في السعودية والخليج

جهاز الريسيفر beoutQ هو جهاز استقبال للبث الفضائي، يعمل على بث وإذاعة كافة القنوات الرياضية، إضافة إلى بث أكثر من 1000 قناة عربية وأجنبية على قنوات الأقمار الصناعية مثل عرب سات و نايل سات، وقد أعلنت الشركة عن سعر جهاز beoutQ والمتوفر لدى الوكلاء والموزعين في معظم الدول العربية، وأكدت أن رسوم الاشتراك ستكون اقل من شبكة bein sports القطرية، و أن هذه الأسعار رمزية تشمل الجهاز والاشتراك لمدة عام، وقد أعلنت قنوات beoutQ الرياضية من خلال الشركة أسعار الجهاز والاشتراك لمدة عام كامل قابل للتجديد وهي كالتالي:

– أسعار الجهاز والاشتراك لمدة عام

الدولة السعودية الإمارات الكويت البحرين قطر عمان مصر الاردن السعر 320 ريال 320 درهم 25 دينار 23 دينار 320 ريال 33 ريال 1500 جنيه 60 دينار

– أسعار تجديد الاشتراك لمدة عام واحد

الدولة السعودية الإمارات الكويت البحرين قطر عمان مصر الاردن السعر 130 ريال 130 درهم 11 دينار 13 دينار 130 ريال 14 ريال 600 جنيه 25 دينار

تعمل قنوات beOut sports علي قمر عرب سات (بدر) 26 شرقا على معظم كروت الستالايت وعلى الإيكولينك وكوماكH7 وبعض الأجهزة الحديثة وإليكم الترددات والأجهزة الداعمة

التردد بالشفرات والأجهزة الداعمة لاستقبال القنوات



القمر الصناعي التردد الترميز معامل التصحيح عرب سات ( بدر ) 12207 27500 V 5/6 عرب سات ( بدر ) 11919 27500 H 5/6 عرب سات ( بدر ) 12380 27500 H 3/4

وللباحثين عن القنوات اليكم الاجهزة الداعمة لخاصية القنوات المخفية HEVC 265

Geant OTT500/OTT600/950

Geant 2500HD Hybird

iCone Android Box S2

iCone Vogue

GI Spark 2 Como

StarMax A150

StarMax A50

StarMax STM 60 Alfa

StarMax STM 160 Alfa

StarSat SR-2025 HD/HEVC

StarSat SR-2300 HD/HEVC

iBox Diamond 3

iBox Ghost

TIGER T3000 OTT DVB-S2

iStar Android 4K

FOREVER HD Android (HEVC/H.265)

Condor Imago M710 HD/HEVC

Condor CDN-A620HD

Digiclass MA-1116 MINI HD(HEVC/H.265)

Dream Box 900 4K

X-Cruiser XDSR485HD Android 4k

Strong SRT 2400 Hybrid UHD

Octagon SF4008 Triple 4K

GigaBlue UHD UE 4K

Pinacle Cool H.265

Wetek Play 2

Vimastec Full HD – H.265

sat illimité 200HD Hyper 4K H.265

Revolution Sifaw100 Mini

Tiger K9+

Vision clever 4 H265

VISION CLEVER 4 MINI HEVC/H.265

MediaStar MS-10000 Ferrari 4k

مشاهدة القنوات على الموقع beoutQ sports الرسمي لشبكة الرياضية

أعلنت شركة beoutQ الرياضية السعودية بشكل رسمي،أنها سوف تتيح للمشاهدين متابعة قناة bein sport من خلال الإنترنت وعلى الموقع الرسمي للشركة،كما أكدت أنها سوف تقوم بإذاعة جميع مباريات كأس العالم مجاناً ولن تقوم بتطبيق سياسة الخصوصية أو حتى الاستخدام العادل عليها، وذلك من خلال الموقع الرسمي لشبكة قنوات beoutQ الرياضية علي الإنترنت من هنا.

الجدير بالذكر انه من المتوقع أن تكون القنوات السعودية الرياضية الجديدة beoutQ منافسة لقنوات bein sports القطرية وربما تكون سببا في إنهاء احتكارها لجميع الأحداث الرياضية والمنافسات العالمية التي تنتظر مشاهدتها جماهير الوطن العربي من المحيط إلى الخليج

طريقه تشغيل قنوات beoutQ Sport اون لاين على الموقع الرسمي للشبكة

يجب أن تكون سرعة الإنترنت لديك أكثر من 2 ميجا، حتى تتفادي التقطيع ومتابعة المباريات بتقنيه HD وبدقه عاليه. و في حال لم يعمل البث المباشر، يرجى استخدام البرامج والملحقات التالية للتمتع بمشاهدة قنوات beoutQ الرياضية بجوده عالية وبدون تقطيع.

إضافة متصفح جوجل كروم من هنا

إضافة متصفح فاير فوكس من هنا

تحميل برنامج vlc media player من هنا

ونحيطكم علماً في موقع عرب فور نيوز أن ترددات قناة beoutQ sports التي نشرناها لكم هي الترددات المتاحة والتي لاتتواجد إلا على قمر العرب سات، ولايوجد للقناة أى ترددات أخرى على قمر النايل سات، وبمجرد الإبلاغ عن أي تردد جديد سوف نوافيكم به و نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

الآن متابعينا الكرام بعد معرفة الأجهزة الداعمة لباقة القنوات بإمكانكم اختيار الجهاز المناسب لضبط تردد قنوات بي أوت كيوت للاستمتاع بمشاهدة باقة القنوات، حيث تعمل القنوات حاليا على القمر الصناعي عرب سات بجودة كبيرة.