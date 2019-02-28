“شوف” أحداث مشاهدة ارطغرل 137 بث مباشر – القسم الثاني- | لينك بث الحلقة 137...

يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير أرطغرل عن مشاهدة ارطغرل 137 بث مباشر ، كما يتجه البعض للبحث عن ارطغرل الحلقة 137 يوتيوب، حيث تكون متاحة للجميع عقب عرضها علي شاشة تي ار تي كما يقدمها لكم موقع النور الإلكتروني اعزائى الكرام وننقل لكم تفاصيل الأحداث خلال ترددات الحلقة الجديدة ارطغرل 137، حيث تعتبر حلقة حاسمة في تبديل الأدوار وصول الأحداث إلى الذورة، حيث يرصد مسلسل ارطغرل جزء مهم من التاريخ الإسلامي وهو بداية نشأة الدولة العثمانية التى استمرت مسيطرة على الحكم في البلاد الإسلامية لمدة قرون، وبطل المسلسل ارطغرل الذي نجح في توحيد القبائل التركية ومحاربة الأعداء وهو والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية ومازالت الأحداث تتوالي بأسلوب شيق ومثير اعتمد المخرج على تقديمه لجذب انتباه الجماهير وجعلهم يترقبون الأحداث حلقة تلو الأخري، وإليكم متابعينا ترددات عرض ارطغرل 137 مباشر.

أحداث مشاهدة ارطغرل 137 بث مباشر

شاهد الحلقة 137 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية

ونوضح في الجدول التالي ترددات كافة القنوات الناقلة لأرطغرل:

القناة التردد القمر Qatar TV 10719 V 27500 11604 V 27500 نايل سات سهيل سات Shbab TV Egypt 11315 V 27500 نايل سات اليرموك 11678 أفقي 27500 نايل سات TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

كما يمكنكم متابعة ارطغرل 137 على الإنترنت والإطلاع على ارطغرل 137 يوتيوب عقب إذاعتها على قناة تي ار تي trt التركية أو عبر موقع النور عبر هذا الرابط

يمكنكم أيضًا المشاهدة أيضاً على تطبيق : IOS : http://goo.gl/2drWgN

Android : http://goo.gl/FuQD91

الجدير بالذكر أن مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الأخير ينقل فى 23 دولة حول العالم بعد النجاحات التى حققتها الأجزاء الماضية، وصوله لأعلى نسب مشاهدة، وأصبح من أقوى المسلسلات التركية، وحاليًا يترقب المتابعون مشاهدة الحلقة الجديدة ارطغرل 137 يوتيوب أو بث مباشر الحلقة 135 على شاشة تي ار تي أو عبر موقع النور الإلكتروني.

تردد أحداث مشاهدة ارطغرل 137 بث مباشر



ومن المتوقع ان يكون الجزء الخامس من قيامة أرطغرل هو الموسم الأخير تحت هذا الأسم على ان يتم طرح الموسم السادس تحت مسمى قيامة عثمان في فترة زمانية جديده وهي بداية الدولة العثمانية التي أسسها عثمان ابن أرطغرل.

وتعرض الحلقة 137 أرطغرل يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة تي ار تي التركية.

بث مباشر الآن للحلقة 137 ارطغرل من الجزء الخامس عبر قناة تي آر تي التركية

أحداث مشاهدة ارطغرل 137 بث مباشر

تحتوي الحلقة 137 على مشاهد إثارة ينتظرها الجمهور ضد المغول الذين أحتلوا الأراضي التركية بما فيهم سوغوت التي يحكمها أرطغرل وذلك بعد أن قتلوا الكثير من سادة القبائل التركية الذين أعترضوا على الهجوم وخطف عثمان ابن ارطغرل .

شهدت الحلقة 137 من قيامة ارطغرل في الجزء الخامس العديد من الأحداث النارية والتي بدأت منذ اللحظات الأول من ارطغرل 137 بعد طعن السيدة سالجان لسيرما شقيقة بيبولات، مرورا بتحرير كيكاوس من أيدي المغول بفطنة ارطغرل، كذلك شهدت الحلقة 137 هجوم المغول علي قبيلة الكايي للانتقام من ارطغرل بعد شك إلينجاك في قتل ارطغرل للجنود المغول ، لكن ذكاء أرطغرل صرف ذلك بالرسالة التي أرسلها مرغان للقائد المغولي.