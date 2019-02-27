هنا “الأن” رابط “موقع النور” و تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي قيامة...

المسلسل التركي التاريخي (قيامة ارطغرل) الموسم الخامس، هذا المسلسل الذي حاز علي نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي وفي تركيا، حيث ينتظره الملايين من المشاهدين ويبحثوا عن القنوات الناقلة له، لمتابعة أحداثه الشيقة حيث تبث حلقات المسلسل حصري علي قناة TrT، كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وتتم عرض المسلسل بعد إنتهاء عرض الحلقة الأساسي، علي بعض القنوات علي القمر الصناعي نايل سات مترجم باللغة العربية أو مدبلج، ويتم ايضا عرضها علي موقع النور.

يتم عرض الحلقة 137 من الجزء الخامس يوم الأربعاء 27/2/2019 علي قناة trt التركية الساعة 7,30 مساءاً بتوقيت القاهرة، 8,30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ويتم عرض المسلسل علي القنوات الأخري المذكورة بالمقال، بعد عرض الحلقة الأصلية بحوالي ساعة، ويتم إعادة الحلقة في يوم الخميس الساعة الثامنة مساءاً، وتعرض علي موقع النور بث مباشر مترجمة باللغة العربية في نفس موعد بثها علي قناة trt التركية.

ونحن من خلال موقعنا نقدم لكم كل جديد يخص القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل المسلسل الأشهر علي الساحة الأن مع توفير الرابط الخاص بموقع النور لسهولة متابعة حلقات المسلسل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس

القناة التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي قناة دعوة 10727 عمودي 27500 نايل سات قناة اليرموق 11678 عمودي 27500 نايل سات قناة وطن 11012 أفقي 27500 نايل سات قناة قطر 10971 عمودي 27500 نايل سات قناة فور شباب 11316 أفقي 27500 نايل سات

تعرف علي رابط موقع النور من هنا

ويعتبر موقع النور من أفضل المواقع لعرض أهم وأشهر المسلسلات، وقد قام موقع النور بأخذ عرض مسلسل قيامة أرطغرل حصري مترجم باللغة العربية، ليتمكن محبي ومتابعي حلقات المسلسل من متابعة أحداثه، حيث يتم عرض حلقة إسبوعية كل يوم أربعاء من كل إسبوع، ونحن نوفر لكم رابط موقع النور لسهولة الدخول عليه لمتابعة المسلسل.

ويعتبر مسلسل قيامة ارطغرل، من المسلسلات التي يهتم بها المشاهدين في الوطن العربي، نظرا للقصة والأحداث المثيرة التي تجذب المشاهد، لمتابعتها لمعرفة كل جديد وأخر وأهم الأحداث، التي يصل إليها المسلسل التركي الشهير علي الساحة الأن، ونتابع معكم كل جديد يخص هذا المسلسل، حرصاً منا علي متابعينا لتوفير أفضل الطرق لمتابعته.