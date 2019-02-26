اضبط الآن تردد قناة فتافيت “fatafeat” للطبخ عبر القمر المصري نايل سات تحديث فبراير 2019...

نتطرق الآن إلي تردد قناة فتافيت fatafeat للطبخ على النايل سات، حيث رغم انتشار قنوات الطبخ على القمر المصري إلي أن لقناة فتافيت متابعيها ومحبيها خاصة أنها القناة الأولى في الوطن العربي التي تتخصص في مجال الطبخ والمأكولات، وتعرض القناة التي تبث من مدية دبي بالإمارات العربية المتحدة العديد من البرامج على شاشتها الخاصة بالمأكولات بالبلدان المختلفة وبها كل ما تحتاجه ربة البيت العربي.

قناة فتافيت هي الآن تبث بجودة HD بدقة عالية، وتعرض محتوي باللغتين العربية والانجليزية منذ 2012، وكانت تبث بشكل مجاني ومفتوح طوال الفترة الماضية على النايل سات، لكن مع عام 2016 تم تشفير القناة تبع باقة بي أن سبورت الترفيهية، والآن لمشاهدة القناة سيكون عليك دفع رسوم إضافية من مشاهدتها، لكن لمشتركي القناة يمكن استقبالها على التردد الذي بالأسفل.

تردد قناة فتافيت

تردد قناة فتافيت

يوجد أكثر من تردد لقناة فتافيت على القمر المصري نايل سات، إذا لم يستجيب معك احدهما قم بتجربة الأخر.

التردد معدل الترميز معامل الخطأ 12360 عمودي 27500 27500 12437 أفقي 27500 27500 12226 أفقي 27500 27500

تلك هو تردد قناة فتافيت على النايل سات وهي قناة مشفرة غير مجانية يمكن مشاهدتها فقط إذا كنت مشترك في باقة بي ان الترفيهية وذلك منذ 2016.

وقد قدمنا لكم التردد الصحيح الخاص بقنوات فتافيت القمر الصناعي نايل سات، اذا حدث أي تغيير به سنقوم بتحديث تلك المقالة.