تردد قناة ام بي سي العراق 2019 mbc العراقية استقبل القناة بصيغة ( HD – SD) على قمر النايل سات وعرب...

ننقل لكم متابعينا الكرام كل ما يتعلق بتردد قناة ام بي سي العراق 2019، وسوف نتعرف على التفاصيل المتعلقة بقناة ام بي سي العراق، والتي تبث على القمر الصناعي النايل سات وقمر عرب سات بصيغة عالية الدقة، حيث أن عملية البحث عن القناة في زيادة مستمرة، وسوف ننقل لكم اليوم عبر المقال تردد قناة mbc العراق

تردد ام بي سي العراق 2019

تم إنشاء قناة mbc العراق من منطلق حرص شبكة قنوات mbc على تقديم كل ما هو جديد وممتع للمتابع العراقي، حيث يظهر هذا من خلال برامجها التى تقدمها عبر شاشتها للمواطنين بدولة العراق والعالم العربي، حيث تنقل لنا باقة مميزة من برامج ومسلسلات درامية، وأيضا فكاهية وترفيهية، والآن ومن خلال الجدول أدناه سوف نتعرف على تردد قناة mbc العراق الجديدة 2019.

تردد قناة mbc العراق 2019 على نايل سات

القمر الصناعي إتش دي إس دي نايل سات 201 إتش دي نايل سات 201 SD التردد إتش دي إس دي 12226 MHz 11938 MHz الدرجة 7 غرب القبطية إتش دي إس دي أفقي عمودي الترميز 27500 تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة mbc العراق 2019 على عرب سات

القمر الصناعي عربسات بدر6 تردد القناة MHz 11862 الدرجة 26 شرق القطبية عمودي الترميز 27500

من المكرر، أن تقوم قناة ام بي سي العراق بعرض الخطة البرامجية، التي تحمل لنا العديد من المفاجآت خلال شهر رمضان المعظم، مع تشكيلة عراقية خاصة، وستقوم القناة بالإعلان عنها قريبا.