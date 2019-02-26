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تردد قناة ام بي سي العراق 2019 mbc العراقية استقبل القناة بصيغة ( HD – SD) على قمر النايل سات وعرب...

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ننقل لكم متابعينا الكرام كل ما يتعلق بتردد قناة ام بي سي العراق 2019، وسوف نتعرف على التفاصيل المتعلقة بقناة ام بي سي العراق، والتي تبث على القمر الصناعي النايل سات وقمر عرب سات بصيغة عالية الدقة، حيث أن عملية البحث عن القناة في زيادة مستمرة، وسوف ننقل لكم اليوم عبر المقال تردد قناة mbc العراق

تردد ام بي سي العراق 2019

تم إنشاء قناة mbc العراق من منطلق حرص شبكة قنوات mbc على تقديم كل ما هو جديد وممتع للمتابع العراقي، حيث يظهر هذا من خلال برامجها التى تقدمها عبر شاشتها للمواطنين بدولة العراق والعالم العربي، حيث تنقل لنا باقة مميزة من برامج ومسلسلات درامية، وأيضا فكاهية وترفيهية، والآن ومن خلال الجدول أدناه سوف نتعرف على تردد قناة mbc العراق الجديدة 2019.

تردد قناة mbc العراق 2019 على نايل سات

القمر الصناعي إتش دي

إس دي

نايل سات 201 إتش دي

نايل سات 201 SD

التردد إتش دي

إس دي

12226 MHz

11938 MHz

الدرجة 7 غرب
القبطية إتش دي

إس دي

أفقي

عمودي

الترميز 27500
تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة mbc العراق 2019 على عرب سات

القمر الصناعي عربسات بدر6
تردد القناة MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
الترميز 27500

من المكرر، أن تقوم قناة ام بي سي العراق بعرض الخطة البرامجية، التي تحمل لنا العديد من المفاجآت خلال شهر رمضان المعظم، مع تشكيلة عراقية خاصة، وستقوم القناة بالإعلان عنها قريبا.

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