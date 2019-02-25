تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1،2 hd نايل سات وعرب سات بدر 6 الناقلة للبطولة العربية

نرصد لكم تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السكندري، تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1،2 hd الناقلة لمباراة الأهلي والوصل اليوم في ربع نهائي البطولة العربية للأندية، حيث يستقبل ملعب برج العرب بالإسكندرية واحدة من المباريات الهامة والكبيرة بين الاتحاد السكندري والهلال السعودي والتي يسعى من خلالها الاتحاد لتعويض الخسارة التي تعرض لها في لقاء الذهاب عندما خسر بثلاثية قاسية.

فيما يبحث البعض عن تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والوصل اليوم الإثنين في ربع نهائي البطولة العربية للأندية، والتي ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات العودة بربع نهائي البطولة العربية للأندية.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

سيتم نقل مباريات ربع نهائي البطولة العربية للأندية اليوم الإثنين عبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية hd1 نايل سات وعرب سات، كما سيتم نقل مباراة الهلال والاتحاد السكندري عبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية hd2 نايل سات وعرب سات بدر 6، ومن خلال الدور المنوط به عبر موقع عرب فور نيوز نستعرض عليكم تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباريات البطولة العربية للأندية.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم الإثنين في ربع نهائي البطولة العربية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإسكندرية وفلسطين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت دبي.

فيما ستنطلق مباراة الأهلي والوصل اليوم في لقاء العودة بربع نهائي البطولة العربية في تمام الساعة 8:45 م بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 7:45 بتوقيت مصر.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية hd1،2 نايل سات وعرب سات

تردد قنوات ابو ظبي الرياضية

وبعد أن تعرفنا على تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD على نايل سات وعرب سات بدر 6، نود أن نذكركم أننا سنتابع معكم مجريات مباريات ربع نهائي البطولة العربية للأندية فيما يخص نتيجة كل مباراة على حده وذلك خلال تقارير متتالية نرصدها لكم.