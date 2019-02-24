“الان” تردد قناة شعبيات للأغاني الشعبية على النايل سات تحديث شهر فبراير 2019 أخر تحديث

سنتابع معاً تردد قناة شعبيات على النايل سات، حيث تعد القناة أحد أبرز القنوات المتخصصة في عرض الأغاني المصرية والمهرجانات الشعبية على مدار 24 ساعة في اليوم، للعديد من نجوم الفن الشعبي والطربي في مصر ودول عربية عديدة أخري، وتحتل القناة “شعبيات” مرتبة متقدمة بين قنوات هذا النوع من الترفيه علي القمر المصري النايل سات.

وتعرض قناة شعبيات الأغاني بنظام فيديو كليب وتعرض أحدث هذا النوع من الكليبات للمطربين الشباب والمخضرمين مع تنوع في عرض الأغاني والمهرجانات بين درامي وإيقاعي، وتنتشر قناة شعبيات تحديداً بين فئة الشباب، وقد بدأ بث القناة منذ ما يقرب من خمس سنوـات ما زالت مستمرة في النجاح، نظراً لما تقدمه من كليبات حصرية على شاشتها وبعض أغاني الأفلام المصرية

تردد قناة شعبيات

تردد قناة شعبيات

لاستقبال تردد قناة شعبيات علي القمر المصري النايل سات يكون ذلك عبر التردد الذي بالأسفل

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11257 أفقي 27500 3/4

وتقوم القناة خلال تلك الفترة بعرض العديد من الكليبات والأغاني الشعبية لأبرز النجوم الشباب بشكل حصري على شاشتها، في بداية عام 2019 تقوم القناة بعرض أغنية مافيا للفنان محمد رمضان على شاشتها والتي حققت نجاح جماهيري كبير في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي.

وقد قدمنا لكم التردد الصحيح الخاص بقناة شعبيات عبر القمر الصناعي نايل سات، اذا حدث أي تغيير به سنقوم بإضافته.