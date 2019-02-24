“شوف” أحداث مشاهدة ارطغرل 136 بث مباشر – القسم الثاني- عبر هذه الترددات و...

يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير أرطغرل عن مشاهدة ارطغرل 136 بث مباشر ، كما يتجه البعض للبحث عن ارطغرل الحلقة 136 يوتيوب، حيث تكون متاحة للجميع عقب عرضها علي شاشة تي ار تي كما يقدمها لكم موقع النور الإلكتروني اعزائى الكرام وننقل لكم تفاصيل الأحداث خلال ترددات الحلقة الجديدة ارطغرل 136، حيث تعتبر حلقة حاسمة في تبديل الأدوار وصول الأحداث إلى الذورة، حيث يرصد مسلسل ارطغرل جزء مهم من التاريخ الإسلامي وهو بداية نشأة الدولة العثمانية التى استمرت مسيطرة على الحكم في البلاد الإسلامية لمدة قرون، وبطل المسلسل ارطغرل الذي نجح في توحيد القبائل التركية ومحاربة الأعداء وهو والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية ومازالت الأحداث تتوالي بأسلوب شيق ومثير اعتمد المخرج على تقديمه لجذب انتباه الجماهير وجعلهم يترقبون الأحداث حلقة تلو الأخري، وإليكم متابعينا ترددات عرض ارطغرل 135 مباشر.

أحداث مشاهدة ارطغرل 136 بث مباشر

ونوضح في الجدول التالي ترددات كافة القنوات الناقلة لأرطغرل:

القناة التردد القمر Qatar TV 10719 V 27500 11604 V 27500 نايل سات سهيل سات Shbab TV Egypt 11315 V 27500 نايل سات اليرموك 11678 أفقي 27500 نايل سات TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

كما يمكنكم متابعة ارطغرل 136 على الإنترنت والإطلاع على ارطغرل 136 يوتيوب عقب إذاعتها على قناة تي ار تي trt التركية أو عبر موقع النور عبر هذا الرابط

يمكنكم أيضًا المشاهدة أيضاً على تطبيق : IOS : http://goo.gl/2drWgN

Android : http://goo.gl/FuQD91

الجدير بالذكر أن مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الأخير ينقل فى 23 دولة حول العالم بعد النجاحات التى حققتها الأجزاء الماضية، وصوله لأعلى نسب مشاهدة، وأصبح من أقوى المسلسلات التركية، وحاليًا يترقب المتابعون مشاهدة الحلقة الجديدة ارطغرل 136 يوتيوب أو بث مباشر الحلقة 135 على شاشة تي ار تي أو عبر موقع النور الإلكتروني.

تردد أحداث مشاهدة ارطغرل 136 بث مباشر



أحداث مشاهدة ارطغرل 136 بث مباشر

ومن المتوقع ان يكون الجزء الخامس من قيامة أرطغرل هو الموسم الأخير تحت هذا الأسم على ان يتم طرح الموسم السادس تحت مسمى قيامة عثمان في فترة زمانية جديده وهي بداية الدولة العثمانية التي أسسها عثمان ابن أرطغرل.

وتعرض الحلقة 136 أرطغرل يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة تي ار تي التركية.

أحداث مشاهدة ارطغرل 136 بث مباشر

أحداث مشاهدة ارطغرل 136 بث مباشرأحداث مشاهدة ارطغرل 136 بث مباشر

تحتوي الحلقة 136على مشاهد إثارة ينتظرها الجمهور ضد المغول الذين أحتلوا الأراضي التركية بما فيهم سوغوت التي يحكمها أرطغرل وذلك بعد أن قتلوا الكثير من سادة القبائل التركية الذين أعترضوا على الهجوم وخطف عثمان ابن ارطغرل .

ومن المتوقع ان تشهد الحلقة 136 ارطغرل العديد من الأحداث النارية، وكذلك ستشهد فخ ارطغرل للمغول من أجل إستعادة قبيلته بعد أن وقعت تحت سيطرتهم، كما ستشهد الحلقة 136 تحرير عثمان ابن ارطغرل الذي تم خطفه على يد المغول لتجنيده لصالحهم ولكن ارطغرل إستطاع إنقاذه في الوقت المناسب كما تتضمن ارطغرل 136 دخول عثمان الى قبيلة الكاي فيما تنتظرة جدته الأم هيماه.