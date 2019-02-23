اضبط” مباشر “⚽️تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 HD المفتوحة الغير مشفرة Abu Dhabi Sports ...

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ننقل لكم احدث تردد قناة أبو ظبي الرياضية مباشر المجانية غير المشفرة، تردد قناة أبوظبي الرياضية “Abu Dhabi sport” على نايل سات وباقى الاقمار الصناعية الأخرى، تردد ابو ظبي سبورت الناقلة لمباريات البطولة العربية فيمكن الان ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية سبورتAbu Dhabi sport hd1 و hd2 لمشاهدة جميع مباريات البطولة العربية للأندية لموسم 2018 -2019 ، والتي تغير اسمها الان الى بطولة زايد للاندية والتى تعتبر من أهم القنوات الرياضية على الساحة الرياضية الان تعد قنوات أبو ظبي الرياضية من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، التي تبث أهم المباريات الدولية والودية بين المنتخبات العربية وبعضها، أو مع المنتخبات الأخرى، كما تبث أيضاً مباريات الأندية العربية والغربية الهامة في إطار البطولات الهامة التي يتابعها الملايين في العالم العربي، وتتميز قنوات أبو ظبي الرياضية بأن لها قنوات مفتوحة يمكن مشاهدتها بكل سهولة في جميع أنحاء الوطن العربي.
مباريات دوري الخليج العربي على شاشة ابوظبي
مباريات دور ال8 في كأس زايد على ابو ظبي الرياضية
ويمكن مشاهدة المباريات اليوم عبر شاشة ابو ظبي الرياضية فى الترددات الموجوده بالأسفل من خلال استقبالها على الرسيفر
مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال 2018 ربع النهائي المتبقية
تبدأ قناة أبوظبي الرياضية بنقل مباريات كأس زايد للأندية الأبطال 2018 ربع النهائي بداية من يوم السبت 16 فبراير 2019 حسب الجدول كما يمكن مشاهدة البث المباشر على الانترنت من خلال موقعنا عرب نيوز وتنقل ابو ظبي الرياضية كذلك ملخصات المباريات عبر شاشتها والترددات بالاسفل.
تابعونا خلال التوقيتات الموجودة بالجدول لإضافة رابط المباراة بجودة عالية
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية يمكن مشاهدة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة من خلال الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة حية مباشرة بدون تقطيع أو تشويش فقط عبر الترددات التالية:
|القناة
|التردد
|القمر
|تردد قناة أبوظبي الرياضية الـSD
|12226 v 27500
|نايل سات
|ابو ظبي سبورت sd2
|12226 v 27500
|نايل سات
|ابو ظبي سبورت hd
|12467 h 27500
|نايل سات
|ابو ظبي سبورت hd2
|12467 h 27500
|نايل سات
تردد قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة HD 1 و HD 2
تابع الآن أهم المباريات على قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحية إتش دي 1 وكذلك إتش دي 2 عبر الترددات التالية:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|أبوظبي الرياضية 1و2
|بدر 6
|11804
|H -أفقى، 27500
|أبوظبى الرياضية HD1
|TürkmenÄlem
|11804
|H- أفقى، 27500
|أبوظبي الرياضية HD2
|TürkmenÄlem
|12456
|V -عمودى، 27500
قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة Abu Dhabi Sports
تمت إضافة خمس قنوات رياضية جديدة بتقنية ال HD إلى مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، ومن هذه القنوات قناة أبو ظبي الرياضية3.
التي تعرض بطولات كرة القدم الكبرى حصرياً، كما تعرض البطولات الدولية والرسمية لكرة القدم في العالم والوطن العربي.
وهناك أيضاً قناة أبو ظبي4 التي تقوم بتغطية حصرية ومباشرة لبطولات الأندية في القارات مثل إفريقيا وأوروبا.
أما قناة أبو ظبي5 فهي تعرض دائما للأندية الأكثر شعبية وتاريخ عن غيرها، مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.
احدث تردد قناة أبوظبي بجودة SD
|القمر
|التردد
|معامل الخطأ
|معدل الترميز
|تضمين التردد
|المنطقة
|Badr 6 (26⁰ East)
|11804 H
|27500 Msps
|3/4
|DVBS QPSK
|MENA Region
|Nilesat (7⁰ West)
|11938 V
|27500 Msps
|3/4
|DVBS QPSK
|MENA Region
|Optus D2 (152⁰ East)
|12734 V
|22500 Msps
|3/4
|DVBS QPSK
|Australia & New Zealand
|Eurobird 1 (28.5⁰ East) – B Sky B
|11623 H
|27500 Msps
|2/3
|DVBS QPSK
|Europe
|Arabsat 5C (20⁰ East)
|3934 Left
|27500 Msps
|7/8
|DVBS QPSK
|Africa, Middle East and Europe
|Hispasat 1C (30⁰West)
|12132 H
|27500 Msps
|3/4
|DVBS QPSK
|South America*, Central America**
|Gakaxy (97⁰ West)
|12146 V
|22000 Msps
|3/4
|DVBS QPSK
|North America
|Asiasat 5 (100.5⁰ East)
|3820 V
|27500 Msps
|3/4
|DVBS QPSK
|Asia, Middle Wast and Australia
|Dish Network
|Cable
|Cable
|Cable
|Cable
|America
احدث تردد قناة أبوظبي HD
|القمر
|التردد
|معامل الخطأ
|معدل الترميز
|تضمين التردد
|المنطقة
|Eutelsat AB7 (7⁰ West)
|12467,31 H
|27500 Msps
|2/3
|DVBS2 8PSK
|MENA Region
|YahSat (52.5⁰ East)
|12091 Vl
|27500 Msps
|8/9
|DVBS2 QPSK
|MENA Region
|Hotbird 8 (13⁰ East)
|12476 H
|29900 Msps
|3/4
|DVBS2 8PSK
|America, MENA Region, Europe
أهم القنوات في مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية
تعد قناة أبو ظبي 6 الرياضية من أهم قنوات مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية فهي قناة الرياضات المتنوعة، فمن خلالها يمكن متابعة كافة الأحداث والبطولات الرياضية الرائدة في العالم.
أما قناة ADSportsT فهي تمثل القناة الأهم لعشاق رياضات التحدي والإثارة، فهي تعمل على مدار الاسبوع في بث رياضات الأكشن بتقنية ال HD.
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