شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الخطبة القادمة عن الشهادة فى سبيل الله بين الحقيقة والادعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بأنه بمناسبة يوم الشهيد واتساقا مع دور وزارة الأوقاف فى بيان الحق والباطل، وتمييز الخبيث من الطيب، وحرصها على بيان مكانة ومنزلة الشهيد الحقيقى، والفرق بينه وبين من يلقى بنفسه إلى التهلكة من الجماعات الضالة المفسدة المخربة.

قال الوزير إن الوزارة قررت أن تكون خطبة الجمعة القادمة يوم 8 مارس 2019 م عن الشهادة فى سبيل الله عز وجل بين الحقيقة والادعاء، وذلك فى جميع المساجد على مستوى الجمهورية، مع ترجمتها ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية على نطاق واسع عالميا، إضافة إلى ترجمتها إلى لغة الإشارة خدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، لنبين للعالم كله الفرق بين الشهيد الذى يدافع عن وطنه وأرضه وعرضه فى إطار الضوابط الشرعية التى لم تترك حق إعلان القتال أو حالة التعبئة العامة أو النوعية حقا للأفراد أو الجماعات إنما جعلته حقا للحاكم وفق ماينظمه القانون والدستور بكل دولة، حتى لا يصير الناس إلى فوضى ومليشيات متناحرة يأكل بعضها بعضا، مع تأكيدنا على الدور الوطنى الذى تقوم به قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وشرطتنا المصرية الوطنية من جهود تذكر فتشكر فى مواجهة عناصر الإفساد والشر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى جهودهما فى بناء الدولة، مع بيان واجبنا نحو أسر الشهداء وذويهم وأن رعايتهم مطلب شرعى ووطنى، فتحية لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم الغالية فى سبيل الحفاظ على كل ذرة رمل من ثرى مصر الندى، والعمل على أن تظل رايتها مرفوعة عالية خفاقة.