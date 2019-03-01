شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعزى السيسى فى ضحايا حادث محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة برقية عزاء للرئيس السيسي فى ضحايا حادث محطة مصر الذى وقع الأربعاء الماضى.

عبر بوتفليقة فى برقيته عن بالغ حزنه إثر تلقيه نبأ الحادث الأليم الذى أودى بحياة العديد من المواطنين المصريين، إثر الحريق الذى شب فى محطة القطارات الرئيسية فى القاهرة.

وأضاف: "أشاطركم هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى أسر الضحايا والمصابين والشعب المصري الشقيق، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأخلص التعازي، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانب آخر شيع أهالى مدينة الخانكة اليوم، الجمعة، جثمان عماد الدين صفوت عبد الله، أحد ضحايا حادث محطة مصر من مسجد السلطان الأشرف بالمدينة ومن المقرر إقامة عزاء الشهيد الليلة بمسجد سودون.

وأدى المصلون وأقارب وأصدقاء عماد صلاة الجنازة عليه وسط حالة من الحزن والصدمة سيطرت على الجميع، لافتين إلى حسن خلقه وأنه كان فى خدمة الجميع والبسمة لا تفارقه، مطالبين بحكم رادع على من تسببوا فى هذا الحادث الرهيب.