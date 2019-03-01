مستشفى الدمرداش تنفي وفاة أحد مصابي حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نفت جامعة عين شمس وإدارة المستشفيات الجامعية، الجمعة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حالات وفيات بمستشفى الدمرداش، ممن تم نقلهم للمستشفى إثر وقوع حادث محطة مصر أول أمس الأربعاء.

وأكدت الجامعة، في بيان، أن مستشفى الدمرداش الجامعي لم تستقبل سوى حالتين من ضحايا الحادث، أحدهما حرجة بنسبة حروق تبلغ %93، ويتم تقديم الرعاية الفائقة لها بالعناية المركزة، والأخرى تعاني من حروق بنسبة %16، وتتلقى العلاج بغرفة عادية والحالة في تحسن مستمر.

وأكدت الجامعة، توافر جميع الإمكانات الطبية والمستلزمات العلاجية، ولا يوجد نقص بها أو بالأطقم الطبية الماهرة و المتخصصة.

ونوهت إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أنه تم الدفع بطاقم طبي متخصص من قسم الحروق بمستشفى الدمرداش الجامعي للمساعدة في إنقاذ الحالات التي تم نقلها من المصابين لتلقي العلاج بمستشفى دار الشفاء فور وقوع الحادث، بناءً على تكليف من وزارة الصحة.

وأكدت إدارة الجامعة، استعداد مستشفياتها لاستقبال المرضى طوال 24 ساعة، وعلى مدار أيام الأسبوع وتقديم الخدمة الطبية للجميع على أعلى مستوى وبأقصى كفاءة.

كان جرار اصطدم أمس الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة في حادث أسفر عن مقتل عن 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة. وقال عرفات لمصراوي إن استقالته جاءت من مطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر بسبب الاهمال وسوء الصيانة. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

وقتل 29 شخصا وأصيب 61 آخرين في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد في 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهدت العام الماضي أكثر من حادثة، أبرزها في فبراير حين اصطدم قطارين في محافظة البحيرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا.​