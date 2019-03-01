أخبار مصر | "أطفال بلا مأوي" يبدأ أولى اللقاءات التوعوية بمدارس القاهرة

بدأ فريق "أطفال بلا مأوي"، أولي اللقاءات التوعوية بزيارة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي التجريبية المتميزة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث تم التعريف بالوحدات المتنقلة وطبيعة عملها بالشارع، في إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلا مأوي والذي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

كما تم ممارسة بعض الأنشطة التوعوية مع طلاب المدرسة وبمشاركة الأخصائيين وإدارة المدرسة؛ لتعريفهم بجهود الدولة في التصدي لظاهرة الأطفال بلا مأوي والمشردين من كبار السن.

كذلك التعريف بآليات الإبلاغ عن الأطفال والمشردين من كبار السن من خلال الخط الساخن 16439 ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي نهاية اللقاء تم اصطحاب بعض طلاب المدرسة إلي الوحدة المتنقلة وتعريفهم بمكونات البرنامج وطريقة عملهم بالشارع.

ومن جانبها أعربت إدارة المدرسة عن خالص شكرها لوزارة التضامن الاجتماعي لجهودها في حماية ورعاية الأطفال بلامأوي والمشردين من كبار السن.

ووعدت إدارة المدرسة بقيام وفد طلابي لزيارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة تعزيزا لمبدأ الدمج وتفعيل المسئولية المجتمعية تجاه الأطفال.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات؛ لتقديم الحماية والرعاية للأطفال، وكذلك المشردين بلا مأوي.