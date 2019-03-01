انت الان تتابع أهالي الخانكة يشيعون جثمان «عماد» شهيد محطة قطار مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شيع المئات من أهالي مدينة الخانكة، عقب صلاة الجمعة اليوم، جثمان عماد الدين صفوت عبدالله، أحد ضحايا حادث رصيف 6 في محطة مصر، فى جنازة حاشدة خرجت من مسجد السلطان الأشرف بحي البولاقى، وسط هتافات تطالب بمحاسبة المسئولين عن الحادث والقصاص العادل، ومن المقرر أداء العزاء اليوم بمسجد سودون. وأوضح محمد الهادى أحد جيران الشهيد، أن عماد يبلغ من العمر 35 عاما ويعمل مدير مبيعات بإحدى الشركات، متزوج ولديه 4 أولاد "جنات" 9 سنوات، وأحمد "6 سنوات"، وولدين توأم"، لافتا إلى أنه أصغر أشقائه ووالده متوفى.

وشهدت محطة مصر برمسيس، يوم الأربعاء، تصادم جرار قطار بصددات رصيف رقم 6 بالمحطة، ما أسفر عن انفجار "تنك البنزين" بالجرار، واستشهاد 22 مواطنا وإصابة 43 آخرين، وتفحمت جثامين القتلى وسط هلع المواطنين. وقرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق حبس 6 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق. وشمل قرار الحبس سائق الجرار