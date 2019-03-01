انت الان تتابع «DNA» يكشف هوية أولى ضحايا «روتاري» في محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الصفحة الرسمية لنادى روتارى الإسكندرية، التعرف على هوية المهندسة وسام حنفي رئيس نادى روتاري صان رايز، التي تفحم جثمانها بسبب حريق محطة رمسيس على خلفية تصادم جرار الوردية رقم 2302 بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، صباح الأربعاء الماضي، والتى كانت برفقة زميلتها نادية صبور عقب عودتهم من رحلة قافلة الخير التى نظمتها المنطقة الروتارية لمحافظتي الأقصر وأسوان، لإمداد ذوى الاحتياجات الخاصة بكراسي متحركة، حيث تم الانتهاء من تحليل "DNA" والتعرف على هويتها، بينما لم يتم التعرف حتى الآن على الشهيدة ناديه صبور.

وقال المهندس هانى المنشاوي رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببرج العرب، عضو روتارى إنه تم التعرف على هوية المهندسة وسام حنفي، ووصل جثمانها إلى الإسكندرية، ومن المقرر تشييع جنازتها عقب صلاة العصر من مسجد المواساة والدفن بمقابر الاسرة بالمنارة. وأضاف، أنه تم الاتفاق على أن يقام عزاء مساء غد السبت،