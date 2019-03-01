شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التجمع» عن الحوار حول «التعديلات الدستورية»: نعارض ونوافق طبقًا للمصلحة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إنه لا توجد شواهد حتى الآن على بدء الحوار المجتمعي أو الاتصالات بالأحزاب السياسىية حول التعديلات الدستورية.

وأضاف «عبدالعال» أن الحزب لا يعارض تعديل الدستور من حيث المبدأ، ولديه ورقة كان قد أعدها الراحل حسين عبدالرازق، أمين المكتب السياسي، تتضمن تقييما لدستور 2014 ومقترحات بتعديلات عليه، لكن الحزب يرفض التعديلات التي قدمها نواب كتلة دعم مصر، لأنه توجد مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، ولأن المواد المقترح تعديلها يشوبها الكثير من العوار، ونوه بأنه في الحد الأدنى واستشعارا للمسؤولية، فإن الحزب سيقدم أيضا ما يجعل مقترحات دعم مصر أفضل مما هي عليه، بما أن كتلة الأغلبية متمكسة بها.

جاء ذلك في كلمة أمام الاجتماع الحزبي لأمانة القاهرة بحزب التجمع، استعدادا للمؤتمر العام للحزب في إبريل المقبل

وأكد «عبدالعال» أن التجمع يرفض التطرف الرأسمالي والتطرف الديني، وكان في مقدمة القوى الوطنية ولا يزال التي وقفت ضد جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان، وضد الرئيس مرسي، وهو في السلطة، وسيواصل نضاله ضد قوى الإرهاب والتخلف والتمييز الديني، إيمان منه بأن الدولة المدنية الحديثة دولة المواطنة والحريات والقانون والعدالة الاجتماعية هي الحل.

أكد «عبدالعال» أن قيادات الحزب الذين حملوا عبء قضايا أصحاب المعاشات لم يأخذوا مليما واحدا من تمويل خارجي، وتحملوا النفقات من جيوبهم، وهو ما حدث كذلك في النضال القانوني ضد الإخوان، والذي كان قد توج باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية بفضل قضية رفعها محام تجمعي.

وأكد أيضا أنه لم يحدث أن تم ضبط عضو في حزب التجمع بشبهة فساد وليس بتهمة فساد، ولم يحدث أن تربح أحد من عمله السياسي، بل إن قيادات الحزب التي تولت وتتولى مواقع في العمل الحكومي تخسر من وقتها ومالها الكثير دون أن تفاخر بذلك أوتعلنه.

وشدد على أن التجمع يوافق ويعارض طبقا لخط ثابت هو الدفاع عن الوحدة الوطنية والسيادة القومية ومصالح الأغلبية الكاسحة من مهنيين وحرفيين وعمال وفلاحين وطبقات متوسطة ولا يحكمه في موقفه سوى الإخلاص للوطن وللشعب.