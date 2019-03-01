شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف»: لا إصابات في حريق «ناصر العام».. ونقل المرضى لمستشفيين أخريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على حريق شب في مستشفى ناصر العام، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم نقل المرضى لمستشفى الواسطى المركزي وبني سويف العام لاستكمال برنامجهم العلاجي.

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن حريقا محدودًا نشب في منور مستشفى ناصر العام، ما تسبب في انبعاث أدخنة تجاه أقسام المستشفى، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه جرى نقل 11 مريضا كانوا محتجزين داخل قسم العناية المركزة والأقسام الداخلية إلى مستشفى الواسطى المركزي وبني سويف العام لاستكمال برنامجهم العلاجي.

وأكد «حميدة» على فتح تحقيق عاجل لكشف أسباب وملابسات نشوب نيران داخل منور المستشفى، والمرجح مبدئيا حدوث ماس كهربائي تسبب في اشتعال نيران بورق وقمامة داخل المنور، ما تسبب في تصاعد الأدخنة داخل أقسام المستشفى.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على الحريق، عقب انتقال 3 سيارات إطفاء، ومنع انبعاث أي أدخنة داخل المستشفى، بعد فصل التيار الكهربائي.

وانتقل اللواء تامر أبوالنجا، السكرتير العام المساعد برفقة محمد بكري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إلى المستشفى برفقة وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد بغدادي، مدير إدارة العلاجي بالمديرية.