شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» توضح تفاصيل صرف معاش شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ اليوم، الجمعة، صرف معاشات شهر مارس لعدد 7.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار جنيه، حيث وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف المعاشات، مؤكدة ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت والي، في بيان، اليوم، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية «A.T.M» صباح الجمعة الأول من مارس، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الأحد الثالث من مارس.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 مارس.

وأكدت اللجنة المشكلة لمتابعة عملية صرف المعاشات على أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.